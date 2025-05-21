«Jurassic World: Rebirth»: Οι δεινόσαυροι επιστρέφουν πιο τρομακτικοί από ποτέ στο νέο trailer

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Universal Pictures, το τελευταίο τρέιλερ για το «Jurassic World: Rebirth», το οποίο υπόσχεται μια ανεπανάληπτη κινηματογραφική εμπειρία με τους δεινόσαυρους να είναι μεγαλύτεροι και πιο τρομακτικοί από ποτέ.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι Σκάρλετ Γιόχανσον, Τζόναθαν Μπέιλι και Μαχερσάλα Άλι, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μερικά από τα πιο φρικιαστικά πλάσματα που έχουν εμφανιστεί ποτέ στο franchise.

«Οι ιδιοκτήτες του θεματικού πάρκου έκαναν πειραματικές εργασίες, αφήνοντας μόνο τους χειρότερους εδώ», προειδοποιεί η Zora Bennett (Γιόχανσον) στο κλιπ, καθώς η ομάδα κατευθύνεται προς το τροπικό νησί, την άλλοτε μυστική τοποθεσία του αρχικού ερευνητικού εργαστηρίου της InGen.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή της ταινίας, το «Jurassic World: Rebirth» διαδραματίζεται πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του «Jurassic World: Dominion» του 2022. Η ταινία ακολουθεί τη Zora, μία ειδική σε μυστικές επιχειρήσεις που έχει προσληφθεί για να ηγηθεί της ομάδας που θα εξασφαλίσει γενετικό υλικό από τα τρία πιο γιγαντιαία είδη δεινοσαύρων που έχουν απομείνει ζωντανά.

Ενώ βρίσκονται καθ' οδόν η ομάδα της Ζοra συναντά μια οικογένεια των οποίων η εκδρομή με βάρκα ανατράπηκε από επιδρομές υδρόβιων δεινοσαύρων. Όλοι τους βρίσκονται αποκλεισμένοι σε ένα νησί όπου έρχονται αντιμέτωποι με μια απαίσια, σοκαριστική ανακάλυψη που είχε μείνει κρυμμένη για δεκαετίες.

Ο σκηνοθέτης Γκάρεθ Έντουαρντς είχε δηλώσει στο Collider τον περασμένο Φεβρουάριο ότι σκόπευε να κάνει ένα διάλειμμα και να επικεντρωθεί στη συγγραφή της «επόμενης ιδέας» του για μια ταινία, όταν του παρουσιάστηκε η ευκαιρία για το Jurassic.

«Αυτή είναι η μόνη ταινία που με έκανε να τα παρατήσω όλα», δήλωσε ο σκηνοθέτης. «Πιστεύω ότι η πρώτη ταινία είναι ένα κινηματογραφικό αριστούργημα...οπότε αυτή η ευκαιρία είναι σαν ένα όνειρο για μένα», συμπλήρωσε.

Το σενάριο υπογράφει ο Ντέιβιντ Κόεπ, ο οποίος έγραψε το «Jurassic Park» (1993) και το «The Lost World: Jurassic Park» (1997), ενώ βρίσκεται και στην παραγωγή όπως και η Γιόχανσον με τον Φρανκ Μάρσαλ. Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 3 Ιουλίου.

