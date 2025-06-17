Το smartphone του Ομίλου Τραμπ θα κατασκευαστεί πιθανότατα στην Κίνα, υποστηρίζουν οι ειδικοί, παρά τους ισχυρισμούς ότι η συσκευή θα κατασκευαστεί στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία που ανήκει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη Δευτέρα το T1, μια συσκευή σε χρυσό χρώμα, η οποία, όπως είπε, θα κοστίζει στη λιανική 499 δολάρια. Το smartphone θα τρέχει το λειτουργικό σύστημα Android της Google.

Ο Όμιλος Tραμπ λέει ότι το τηλέφωνο θα «κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες» - αλλά οι ειδικοί σημειώνουν ότι το τηλέφωνο πιθανότατα σχεδιάστηκε και θα κατασκευαστεί από μια κινεζική εταιρεία.

«Δεν υπάρχει περίπτωση το τηλέφωνο να σχεδιάστηκε από το μηδέν και δεν υπάρχει περίπτωση να συναρμολογηθεί στις ΗΠΑ ή να κατασκευαστεί πλήρως στις ΗΠΑ», δήλωσε στο CNBC την Τρίτη ο Francisco Jeronimo, αντιπρόεδρος της International Data Corporation. «Αυτό είναι εντελώς αδύνατο».

Ο Jeronimo υποστήριξε ότι το τηλέφωνο πιθανότατα θα παραχθεί από έναν αρχικό κινεζικό κατασκευαστή συσκευών (ODM) - ένα είδος εταιρείας που σχεδιάζει και κατασκευάζει προϊόντα με βάση τις προδιαγραφές μιας άλλης εταιρείας.

«Παρά το γεγονός ότι διαφημίζεται ως τηλέφωνο αμερικανικής κατασκευής, είναι πιθανό ότι αυτή η συσκευή θα παραχθεί αρχικά από μια κινεζική ODM», δήλωσε ο Blake Przesmicki, αναλυτής της Counterpoint Research, σε σημείωμά του τη Δευτέρα.

Ο Jeff Fieldhack, διευθυντής ερευνών στην Counterpoint Research, πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν άμεσα διαθέσιμες τοπικές κατασκευαστικές δυνατότητες».

Η κατασκευή smartphone ήρθε στο επίκεντρο μετά την απειλή του Tραμπ για δασμούς στις συσκευές που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Αρκετοί εμπειρογνώμονες έχουν σημειώσει ότι η κατασκευή iPhone στις ΗΠΑ θα ήταν σχεδόν αδύνατη και σίγουρα θα αύξανε σημαντικά την τιμή του προϊόντος. Συν τοις άλλοις, η έναρξη της κατασκευής μεγάλης κλίμακας στις ΗΠΑ θα απαιτούσε αρκετά χρόνια.

Το τηλέφωνο θα χρειαστεί ξένα εξαρτήματα

Ακόμη και αν κάποια κατασκευή της συσκευής γινόταν στις ΗΠΑ, οι αλυσίδες εφοδιασμού των smartphones είναι παγκόσμιες και τα εξαρτήματα της συσκευής προέρχονται από διάφορες χώρες.

Το Τ1 του οργανισμού Trump δεν είναι διαφορετικό. Ενώ δεν έχουν αποκαλυφθεί πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα εξαρτήματα, οι προδιαγραφές θα μπορούσαν να δώσουν μια ιδέα για το τι να περιμένουμε.

Η συσκευή θα διαθέτει οθόνη AMOLED 6,8 ιντσών, ένα είδος οθόνης που κατασκευάζεται κυρίως από τη νοτιοκορεατική εταιρεία Samsung. Η LG, μια άλλη νοτιοκορεατική εταιρεία, παράγει επίσης την οθόνη, όπως και η κινεζική εταιρεία BOE.

Για λόγους σύγκρισης, το κορυφαίο iPhone 16 Pro Max της Apple, έχει οθόνη 6,9 ιντσών και η τιμή του ξεκινά από τα 1.199 δολάρια.

Στην τιμή των 499 δολαρίων του T1, το smartphone πιθανότατα θα χρησιμοποιεί επεξεργαστή από την ταϊβανέζικη εταιρεία MediaTek, ο οποίος θα κατασκευάζεται στην Ταϊβάν. Εάν η συσκευή περιείχε αντί αυτού ένα chip της Qualcomm, αυτό θα έπρεπε πιθανότατα επίσης να κατασκευαστεί στην Ταϊβάν.

Η διαφημιζόμενη κάμερα 50 megapixel του τηλεφώνου θα απαιτεί εν τω μεταξύ τσιπ ανίχνευσης εικόνας - μια αγορά στην οποία κυριαρχεί η ιαπωνική εταιρεία Sony για smartphones.Υπάρχουν επίσης μικρότεροι παίκτες στην Κίνα και αλλού.

Η μνήμη της συσκευής είναι ένας τομέας που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αμερικανική τεχνολογία, ενδεχομένως από τη Micron, η οποία κατασκευάζει τα εξαρτήματά της στις ΗΠΑ.

«Ακόμη και όταν υπάρχει διαθέσιμη τοπική κατασκευή, η εταιρεία θα πρέπει να βασίζεται σε εξαρτήματα που εισάγονται από χώρες εκτός των ΗΠΑ», δήλωσε ο Fieldhack της Counterpoint Research.

Πηγή: skai.gr

