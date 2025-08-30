Οι Βούλγαροι επιστήμονες εντάσσονται ουσιαστικότερα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας

Η Βουλγαρία λαμβάνει συνεχώς μέτρα για την ουσιαστικότερη ένταξη στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ) και την ενίσχυση του ρόλου της στην ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα, σύμφωνα με νέα έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χώρα και τον ΕΧΕ 2024: η Βουλγαρία παρακολουθεί την πρόοδο της χώρας στην εφαρμογή κοινών προτεραιοτήτων και την εισαγωγή βασικών μεταρρυθμίσεων στην επιστημονική πολιτική, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Μεταξύ των επιτευγμάτων που επισημάνθηκαν είναι η αυξημένη ελκυστικότητα της σταδιοδρομίας στην έρευνα -- οι υποτροφίες για διδακτορικούς τίτλους αυξήθηκαν κατά 23% το 2024 και οι μισθοί των ερευνητών συνδέονται πλέον με τον μέσο μισθό στη χώρα. Αυτό θεωρείται σημαντικό βήμα για την παραμονή στη χώρα νεαρής ηλικίας καταρτισμένων ειδικών και την προσέλκυση νέων ερευνητών.

Πρόοδος έχει σημειωθεί επίσης στη δημιουργία νέων ευκαιριών για διεθνείς ανταλλαγές μέσω των προγραμμάτων "VIHREN" και "Petar Beron", όπως και του ελβετοβουλγαρικού προγράμματος το οποίο, μέσα από τις συνιστώσες του PROMYS και SCIEX, υποστηρίζει την επιστροφή των Βούλγαρων επιστημόνων από το εξωτερικό και διευκολύνει την κινητικότητα νέων ερευνητών μεταξύ Βουλγαρίας και Ελβετίας.

Ένα άλλο επίτευγμα για τη Βουλγαρία είναι ο νόμος που εκδόθηκε πρόσφατα για την έρευνα και την καινοτομία (2024). Καθορίζει ένα ενιαίο πλαίσιο για τη μεταφορά τεχνολογίας, την ανοικτή επιστήμη, την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και τον βελτιωμένο συντονισμό μεταξύ του υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης και του υπουργείου Καινοτομίας και Ανάπτυξης.

Ο εκσυγχρονισμός των ερευνητικών υποδομών περιλαμβάνεται επίσης στις θετικές εξελίξεις. Από τον εθνικό οδικό χάρτη για τις ερευνητικές υποδομές (2020–2027), 51 εγκαταστάσεις λειτουργούν πλέον, εκ των οποίων Κέντρα Αριστείας και Κέντρα Ικανοτήτων. Αναμένεται να χρησιμεύσουν ως βασικά μέσα για τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Όσον αφορά την υποστήριξη της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, η Επιτροπή σημειώνει ότι η Βουλγαρία υποστηρίζει 249 έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έχει υιοθετήσει τη Στρατηγική Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2024–2030. Η χώρα βρίσκεται ήδη πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στην παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις.

Σε σχέση με τις διεθνείς συνεργασίες, η Βουλγαρία έχει συμμετάσχει σε πρωτοβουλίες όπως η PRIMA (για τη συνεργασία στη Μεσόγειο) και ο Ευρωπαϊκός Νόμος για τα Τσιπ μέσω της δημιουργίας ενός Εθνικού Κέντρου Ικανοτήτων στον τομέα της μικροηλεκτρονικής.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ορισμένες προκλήσεις για τη Βουλγαρία, όπως οι ανεπαρκείς επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στη Βουλγαρία να ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων και της χρηματοδότησης του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», προκειμένου να επιτύχει έρευνα υψηλότερης ποιότητας και μεγαλύτερη διεθνή προβολή.

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας είναι μια πρωτοβουλία της ΕΕ που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Κύριος στόχος της είναι η δημιουργία ενιαίας αγοράς για την έρευνα και την καινοτομία που να διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των ερευνητών, της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και βιομηχανίας.

Πηγή: skai.gr

