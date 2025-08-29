ΑΙ προξενήτρα: Η Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ θέλει να «μας φέρει πιο κοντά»

Η Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ έχει περάσει σχεδόν όλο το επαγγελματικό της βίο στην κορυφή του χρυσοφόρου κλάδου των εφαρμογών γνωριμιών, και πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να είναι η σύγχρονη... προξενήτρα (ή ο προξενητής) που όλοι χρειαζόμαστε για να βρούμε τον τέλειο σύντροφο τονίζει η εφημερίδα Wall Street Journal.



H Γουλφ Χερντ είναι ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Bumble, μίας εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης και γνωριμιών, που κυκλοφόρησε το 2014. Ήταν, επίσης, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του Tinder. Ωστόσο, τώρα θέλει να πάει τη Bumble σε άλλο επίπεδο και να «μας φέρει (ακόμη) πιο κοντά».



Σήμερα πιστεύει ότι πολλά ευτυχισμένα ζευγάρια, ακόμη και αυτά που δεν είχαν γάμο στο Ποζιτάνο της Ιταλίας που να προβλήθηκε στη Vogue όπως το δικό της, δεν θα έβρισκαν ο ένας τον άλλον αν το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν μια φωτογραφία και μια «λίστα κριτηρίων».



Στο πλαίσιο αυτό, από τότε που επέστρεψε στο Bumble τον Μάρτιο, αφού παραιτήθηκε από τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου στα τέλη του 2023, ηγήθηκε ενός μυστικού πρότζεκτ για τη δημιουργία μιας νέας εφαρμογής εύρεσης συντρόφου με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βασίζεται σε μια εκπληκτική υπόθεση. Τι θα γινόταν αν η τεχνητή νοημοσύνη μπορούσε να μας καταλάβει καλύτερα από ό,τι... μας καταλαβαίνουμε εμείς οι ίδιοι; Και τι θα γινόταν αν αυτή η κατανόηση της έδινε τη δυνατότητα να επιλέγει καλύτερα ταίρια για εμάς από ό,τι θα μπορούσαμε εμείς οι ίδιοι;



Η 36χρονη επιχειρηματίας και μια ομάδα στο Bumble συμβουλεύτηκαν ειδικούς ψυχολόγους και συμβούλους σχέσεων για να προγραμματίσουν μια τεχνητή νοημοσύνη

εύρεσης συντρόφου.



Σχεδιάζουν να κυκλοφορήσουν αυτό το φθινόπωρο μια beta (πρώτη δοκιμαστική) έκδοση της εφαρμογής, για επιλεγμένους χρήστες, η οποία θα είναι ξεχωριστή από την υπάρχουσα του Bumble.

Η νέα εφαρμογή της Bumble στοχεύει να βοηθήσει τους χρήστες να δημιουργήσουν ένα προφίλ γνωριμιών με βάση τον τρόπο που απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με προηγούμενες σχέσεις, χωρισμούς και εμπειρίες με την αγάπη και τα ραντεβού.



Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί «ο πιο έξυπνος και συναισθηματικά ευφυής προξενητής που υπάρχει στον κόσμο», σημείωσε η Γουλφ Χερντ κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τον Αύγουστο.

Στα 36 της χρόνια, η επιχειρηματίας έχει περάσει σχεδόν όλο τον επαγγελματικό της βίο στον χώρο της αγάπης. Η καριέρα της έχει περιλάβει τόσες ανατροπές και εκπλήξεις όσες και μια μπερδεμένη ρομαντική σχέση — σε τέτοιο βαθμό που μια μη εξουσιοδοτημένη ταινία για τη ζωή της, με τίτλο «Swiped», έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο. Τον ρόλο της Χερντ υποδύεται η ηθοποιός Λίλι Τζέιμς.

Θα καταφέρει να μας φέρει πιο κοντά (με το αζημίωτο..) η δαιμόνια επιχειρηματίας; Ραντεβού στο... app της και χωρίς τις ξεπερασμένες στάμνες της Γεωργίας Βασιλειάδου ή τα κιτς ριάλιτι της δεκαετίας του '90.

