Κίνα: Ξεκίνησε η δημιουργία της πρώτης κινέζικης βιομηχανίας φωτονικών κβαντικών υπολογιστών στη Σεντσέν από την Qboson

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή της πρώτης βιομηχανίας φωτονικών κβαντικών υπολογιστών στην Κίνα, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη στην τεχνολογική πρωτοπορία της χώρας. Η νέα εγκατάσταση ανεγείρεται στη Σεντσέν, στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, με στόχο τη μαζική παραγωγή υπολογιστών επόμενης γενιάς.

Όπως έγινε γνωστό από το γραφείο Επιστήμης και Τεχνολογικής Καινοτομίας του δήμου Νανσάν, η βιομηχανική μονάδα αναμένεται να θέσει τα θεμέλια για μια νέα εποχή στην υπολογιστική τεχνολογία. Με την ολοκλήρωσή της, θα δίνεται η δυνατότητα παραγωγής δεκάδων φωτονικών κβαντικών υπολογιστών, που χρησιμοποιούν φωτόνια –τα βασικά σωμάτια του φωτός– ως κβαντικά μπιτ (qubits). Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει την ανάπτυξη ισχυρών εξειδικευμένων υπολογιστικών συστημάτων, ικανοποιώντας τις αυξανόμενες απαιτήσεις βιομηχανιών αιχμής.

Ηγετική θέση της Qboson στον τομέα των κβαντικών υπολογιστών

Την κατασκευή και λειτουργία της υπερσύγχρονης βιομηχανίας έχει αναλάβει η Qboson, μια κινεζική εταιρεία με έδρα το Πεκίνο, η οποία διακρίνεται για την καινοτομία και τη δυναμική της στον τομέα των κβαντικών τεχνολογιών.

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο Γουεν Κάι, ιδρυτής της Qboson, επεσήμανε τη σημασία της συγκεκριμένης τεχνολογίας: "Η κβαντική υπολογιστική ισχύς διαθέτει μία μαζική ικανότητα μεταφοράς δεδομένων πληροφορικής, αλλά και μία υπερ-ισχυρή παράλληλη ικανότητα επεξεργασίας, επιτρέποντας την επίτευξη μιας ραγδαία αυξανόμενης επιτάχυνσης στην επίλυση δύσκολων υπολογιστικών προβλημάτων". Ο ίδιος ανέδειξε τις πολλαπλές εφαρμογές που θα προσφέρει η νέα βιομηχανική μονάδα στα ερευνητικά ιδρύματα, την τεχνητή νοημοσύνη, τη φαρμακευτική ανάπτυξη και τη βιομηχανική καινοτομία συνολικά.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της Κίνας για κυριαρχία στην παγκόσμια επιστημονική και τεχνολογική σκακιέρα, επενδύοντας δυναμικά στις υποσχόμενες τεχνολογίες του μέλλοντος.

N.X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

