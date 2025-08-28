Ένα διαστρικό αντικείμενο που διασχίζει το Ηλιακό μας Σύστημα εντοπίστηκε να περιλαμβάνει νικέλιο με τρόπο που δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ ξανά σε φυσικούς κομήτες, σύμφωνα με νέα μελέτη που παρουσιάστηκε από αστροφυσικούς στη Χιλή.

Το αντικείμενο, που ονομάστηκε 3I/ATLAS, καταγράφηκε από το ειδικό τηλεσκόπιο στη Χιλή. Εκλύει στοιχεία ως νικέλιο χωρίς κανένα ανιχνεύσιμο ίχνος σιδήρου – κάτι που αντιβαίνει στον φυσικό κανόνα, καθώς οι κομήτες εκπέμπουν πάντα νικέλιο σε συνδυασμό με σίδηρο.

Ο διακεκριμένος φυσικός του Χάρβαρντ, Avi Loeb, επεσήμανε την ιδιαιτερότητα αυτή, υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο χημικό «αποτύπωμα» νικελίου παραπέμπει περισσότερο σε βιομηχανική επεξεργασία μετάλλων παρά σε φυσικά φαινόμενα.

«Θα μπορούσε αυτό να αποτελεί ένδειξη πως το 3I/ATLAS είναι τεχνητό στοιχείο και δεν δημιουργήθηκε φυσικά;» διερωτάται ο Loeb σε ανάρτησή του.

Όπως εξηγεί, η μελέτη αναφέρει ότι η χημική σύνθεση φαίνεται να προκύπτει μέσω ενός μηχανισμού που δημιουργείται από νικέλιο-καρβονύλιο.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το 3I/ATLAS εκπέμπει περίπου 5 γραμμάρια νικελίου και 20 γραμμάρια κυανίου ανά δευτερόλεπτο, με τις ποσότητες αυτές να αυξάνονται όσο το αντικείμενο πλησιάζει τον Ήλιο.

Το εύρημα εντείνει το επιστημονικό ενδιαφέρον γύρω από τη φύση και την προέλευση διαστρικών αντικειμένων, εγείροντας ερωτήματα για το ενδεχόμενο τεχνολογικών καταλοίπων ή ακόμη και εξωγήινης τεχνολογίας που ίσως εισέρχεται στο Ηλιακό μας Σύστημα από μακρινούς αστρικούς κόσμους.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι μηχανισμοί που φαίνεται να προκαλούν αυτές τις εκπομπές δεν συνάδουν με τις φυσικές διαδικασίες που παρατηρούνται συνήθως στους κομήτες.

Μία πιθανή εξήγηση που δίνουν είναι ότι το νικέλιο ίσως απελευθερώνεται από τη σκόνη μέσω ήπιων φυσικών διεργασιών, όπως η ηλιακή ακτινοβολία, η οποία μπορεί να προκαλεί εξάτμιση ή αποδόμηση ενώσεων που περιέχουν νικέλιο.

Οι παραδοσιακοί κομήτες είναι πλούσιοι σε νερό και κατά την προσέγγισή τους στον Ήλιο απελευθερώνουν αέρια όπως νερό, μονοξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα. Παράλληλα, εκπέμπουν και νικέλιο μαζί με σίδηρο, καθώς τα δύο μέταλλα συνυπάρχουν ως αποτέλεσμα αστρονομικών φαινομένων όπως οι εκρήξεις υπερκαινοφανών αστέρων (supernovae).

Το 3I/ATLAS, ωστόσο, παρεκκλίνει αισθητά από αυτό το πρότυπο, εκπέμποντας μόνο νικέλιο χωρίς καθόλου ανιχνεύσιμο σίδηρο.

Επιπλέον, οι ποσότητες τόσο του νικελίου όσο και του κυανίου αυξάνονται απότομα όσο πλησιάζει τον Ήλιο, αντίθετα με τη σταδιακή και προβλέψιμη αύξηση εκπομπών που παρατηρείται στους γνωστούς κομήτες.

Αυτή η ασυνήθιστη συμπεριφορά ενισχύει τη θεωρία ότι το αντικείμενο ίσως δεν έχει φυσική προέλευση, αλλά ενδέχεται να είναι τεχνολογικό υπόλειμμα ή ακόμα και τεχνούργημα άγνωστης προέλευσης, με κάποιους ερευνητές να ανοίγουν πλέον τη συζήτηση για πιθανή εξωγήινη τεχνολογία που εισήλθε στο Ηλιακό μας Σύστημα από άλλο αστρικό σύστημα.

Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα νέα δεδομένα σχετικά με το 3I/ATLAS, βασισμένα σε παρατηρήσεις από τα τηλεσκόπια SPHEREx και James Webb, τα οποία επιβεβαιώνουν την ασυνήθιστη χημική του σύσταση.

Όπως προκύπτει από τις μετρήσεις, κυριαρχείται από διοξείδιο του άνθρακα, ενώ μόλις το 5% αποτελείται από νερό.

Αυτό το χαρακτηριστικό διαφοροποιεί το 3I/ATLAS, καθώς η φωτεινότητά του οφείλεται κυρίως στο νέφος σκόνης που το περιβάλλει και όχι στον συμπαγή του πυρήνα – κάτι που δεν παρατηρείται σε φυσικούς κομήτες, των οποίων οι εκπομπές καθορίζονται κυρίως από την εξάτμιση πάγων.

Ο καθηγητής Avi Loeb σχολίασε ότι «τα αποτελέσματα αυτά ενισχύουν τις χημικές ανωμαλίες που υποδηλώνουν τα τηλεσκόπια SPHEREx και Webb, οι οποίες αποκλίνουν σημαντικά από τη σύνθεση που θα περίμενε κανείς από έναν τυπικό κομήτη πλούσιο σε νερό».

Ο ίδιος προσθέτει πως, αν η φωτεινότητα του 3I/ATLAS δεν προέρχεται από έναν μεγάλο πυρήνα – όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί (με διάμετρο περίπου 47 χιλιομέτρων) βάσει δεδομένων του SPHEREx – τότε θα απαιτείται μια ιδιαίτερα πυκνή ποσότητα σκόνης για να αντανακλά σχεδόν ολόκληρη την ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στο αντικείμενο.

Αυτή η έντονη αντανάκλαση, σε συνδυασμό με τη χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό και τις ακραίες χημικές εκπομπές, ενισχύει τις θεωρίες ότι το 3I/ATLAS δεν είναι φυσικός κομήτης, αλλά κάτι πολύ πιο ασυνήθιστο – ενδεχομένως τεχνητής ή άγνωστης προέλευσης.

Το αντικείμενο εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2025 από το δίκτυο τηλεσκοπίων ATLAS, το οποίο έχει ως αποστολή την ανίχνευση ουρανίων σωμάτων που ενδέχεται να συγκρουστούν με τη Γη.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι προηγούμενες λήψεις από το παρατηρητήριο Vera C. Rubin στη Χιλή είχαν καταγράψει το αντικείμενο με τους επιστήμονες τότε, να μην αντιλαμβάνονται τι ακριβώς είναι και να μην το αξιολογούν.

Μέχρι πρόσφατα, το 3I/ATLAS παρέμενε ένα απόλυτο αίνιγμα: οι πρώτες μετρήσεις το εμφάνιζαν μεγαλύτερο από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο έχει διασχίσει ποτέ το Ηλιακό μας Σύστημα, ενώ υπήρξαν και ενδείξεις ότι ίσως εκπέμπει το δικό του φως, κάτι πρωτοφανές για φυσικό σώμα.

Αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν οδηγήσει τον καθηγητή Loeb να «βάζει στο τραπέζι» μια εναλλακτική και αμφιλεγόμενη θεωρία: ότι το 3I/ATLAS ενδέχεται να είναι τεχνητό κατασκεύασμα, πιθανώς προερχόμενο από εξωγήινο πολιτισμό.

Η πρόταση αυτή έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από την επιστημονική κοινότητα.

Μεταξύ των επικριτών είναι και ο αστρονόμος Chris Lintott από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ο οποίος χαρακτήρισε την υπόθεση του Loeb ως «παραλήρημα» και «προσβολή για την αξιόλογη επιστημονική δουλειά που γίνεται για την κατανόηση του φαινομένου».

Πηγή: skai.gr

