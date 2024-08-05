ΗΠΑ: Ένοχη για μονοπωλιακές πρακτικές η Google

Η εταιρεία Google, ένας από τους κολοσσούς του διαδικτύου, κρίθηκε ένοχη για μονοπωλιακές πρακτικές, ιδίως όσον αφορά τη μηχανή αναζήτησής της αφού μέσω συμβάσεων την επέβαλε ως προεπιλεγμένο λογισμικό σε διάφορες συσκευές, έκρινε σήμερα ένας δικαστής στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου, ο δικαστής εκτίμησε ότι «αφού μελέτησε προσεκτικά τις μαρτυρίες και τις αποδείξεις έφτασε στο συμπέρασμα ότι η Google είναι μονοπώλιο και ενήργησε κατά τρόπο ώστε να διατηρήσει αυτό το μονοπώλιο».

Σε επόμενη συνεδρίαση θα καθοριστεί το πρόστιμο που θα επιβληθεί στην εταιρεία.

Ο όμιλος είχε κατηγορηθεί ότι κατέβαλε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, έως και 26 δισεκ. δολάρια μόνο πέρυσι, για να διασφαλίσει ότι η μηχανή αναζήτησης θα ήταν το προεπιλεγμένο λογισμικό σε ορισμένα «έξυπνα τηλέφωνα» και προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο. Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού δόθηκε στην εταιρεία Apple.

«Οι συμφωνίες διανομής που υπέγραψε η Google προαγοράζουν ένα σημαντικό μέρος της αγοράς μηχανών αναζήτησης και στερούν από τους ανταγωνιστές της ευκαιρίες να την ανταγωνιστούν», έκρινε ο δικαστής.

Η μετοχή της Alphabet, της μητρικής εταιρείας της Google υποχώρησε στα 160,64 δολάρια στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με πτώση 4,61%.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Μέρικ Γκάρλαντ σε ανακοίνωσή του χαρακτήρισε την απόφαση «ιστορική νίκη για τον αμερικανικό λαό» τονίζοντας ότι «καμία εταιρεία δεν είναι υπεράνω του νόμου».

Η Google δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

