Ενθουσιασμός επικρατεί στην επιστημονική και θεολογική κοινότητα μετά την ανακάλυψη ενός κεραμικού που ανακαλύφθηκε στα ανοικτά των ακτών της Αιγύπτου και μπορεί να περιέχει την πρώτη αναφορά στον Χριστό στον κόσμο.

Το λεγόμενο «Κύπελλο του Ιησού» ανακαλύφθηκε το 2008 από μια ομάδα με επικεφαλής τον Γάλλο θαλάσσιο αρχαιολόγο Φρανκ Γκοντιό κατά τη διάρκεια ανασκαφής στο αρχαίο μεγάλο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, το οποίο περιλάμβανε το βυθισμένο πλέον νησί Αντίροδος, όπου μπορεί να βρισκόταν το παλάτι της Κλεοπάτρας.

Η Αλεξάνδρεια τον πρώτο αιώνα ήταν ένα κοσμοπολίτικο κέντρο όπου η ειδωλολατρία, ο Ιουδαϊσμός και ο Χριστιανισμός συνυπήρχαν.

Εκπληκτικά καλά διατηρημένο, το πήλινο κύπελλο στερείται μόνο μιας λαβής και φέρει την ελληνική επιγραφή «ΔΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ Ο ΓΟΙΣΤΑΙΣ», που μεταφράζεται ως «Δια του Χριστού του ψάλτη».

Ο Δρ. Τζερεμάια Τζόνστον, μελετητής της Καινής Διαθήκης, εξήγησε σε πρόσφατο απόσπασμα του Trinity Broadcasting Network (TBN) ότι το κεραμικό χρονολογείται στον πρώτο αιώνα μ.Χ., την εποχή που σταυρώθηκε ο Ιησούς.

«Η φήμη του Ιησού εκείνη την εποχή ήταν ότι ήταν θεραπευτής, θαυματουργός και εξορκιστής», είπε ο Τζόνστον. «Αυτό το Κύπελλο αποδεικνύει αυτή την κληρονομιά» τόνισε.

Το μπολ μοιάζει πολύ με εκείνα που απεικονίζονται σε πρώιμα αιγυπτιακά αγαλματίδια, τα οποία απεικονίζουν τελετές μαντείας.

Τα αρχαία εγχειρίδια περιγράφουν πώς οι ασκούμενοι μάντεις έριχναν λάδι στο νερό και έπεφταν σε έκσταση, αναζητώντας οράματα μυστικιστικών όντων που μπορούσαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το μέλλον.

Η επίκληση του Χριστού, που ήδη αναγνωριζόταν ως ισχυρός θαυματουργός, μπορεί να προσέδιδε κύρος στο τελετουργικό.

Ancient 'Jesus Cup' found in Egypt features world's earliest known reference to Christ



Αν η επιγραφή αναφέρεται πραγματικά στον Ιησού Χριστό, θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει την παλαιότερη υλική απόδειξη της ύπαρξής του εκτός των χριστιανικών γραφών, που χρονολογούνται στον πρώτο αιώνα μ.Χ.

Η επιβεβαίωση αυτής της ερμηνείας θα προκαλούσε τους ιστορικούς να επανεξετάσουν το χρονοδιάγραμμα και τη γεωγραφία της πρώιμης χριστιανικής επιρροής στην Αίγυπτο.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι οι ειδικοί βέβαιοι ότι η επιγραφή μεταφράζεται στην παλαιότερη αναφορά στον Χριστό.

Ο Bert Smith, καθηγητής κλασικής αρχαιολογίας και τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, πρότεινε ότι η χάραξη μπορεί να ήταν αφιέρωση ή δώρο από ένα άτομο ονόματι «Χρηστός», το οποίο ανήκε σε μια πιθανή θρησκευτική ομάδα που ονομάζεται Ογοΐσταις.

Ο Klaus Hallof, διευθυντής του Ινστιτούτου Ελληνικών Επιγραφών στην Ακαδημία Βερολίνου-Βρανδεμβούργου, πρόσθεσε ότι εάν η ερμηνεία του Smith είναι σωστή, η «Ογοΐσταις» θα μπορούσε να συνδεθεί με λατρείες που λάτρευαν πρώιμες ελληνικές και αιγυπτιακές θεότητες όπως ο Ερμής, η Αθηνά και η Ίσιδα.

Ο Hallof σημείωσε επίσης ότι οι ιστορικοί από την εποχή του μπολ, συμπεριλαμβανομένων των Στράβωνα και Παυσανία, αναφέρουν έναν θεό που ονομάζεται «Οσόγο» ή «Ογοά», υποδηλώνοντας ότι η επιγραφή θα μπορούσε να αναφέρεται σε μια παραλλαγή αυτής της θεότητας.

Είναι μάλιστα πιθανό, όπως είπε, το μπολ να αναφέρεται τόσο στον Ιησού Χριστό όσο και στους «Ογοΐσταις».

Ο μελετητής Steve Singleton υποστήριξε ότι το ΧΡΗΣΤΟΥ σημαίνει απλώς «καλό» ή «ευγενικό», μεταφράζοντας την επιγραφή ως «[Δόθηκε] μέσω καλοσύνης για τους μάγους».

Ο György Németh του Πανεπιστημίου Eötvös Loránd προτείνει μια πρακτική εξήγηση: το μπολ μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή αλοιφών, με το ΧΡΗΣΤΟΥ ή το ΔΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ να αναφέρεται σε ένα χρίσμα, όχι στο βιβλικό πρόσωπο.



Πηγή: skai.gr

