Στα πρώτα στάδια των δοκιμών για την προσθήκη live streaming στις υπηρεσίες του βρίσκεται το Netflix. Όπως αποκαλύπτει το deadline, η πλατφόρμα θέλει να ενσωματώσει αυτή τη δυνατότητα για να τη χρησιμοποιήσει αρχικά σε reality εκπομπές αλλά και stand-up specials.

Ο στόχος είναι να μπορέσει να προβάλλει ζωντανά, σόου παρόμοια με το Dancing with the Stars που σύντομα μετακομίζει από το ABC στο Disney Plus.

Προφανώς και το μεγάλο ερώτημα είναι το αν θα γίνει κίνηση για ζωντανή μετάδοση αγώνων από διάφορα σπορ, ένας τομέας στον οποίο ο ανταγωνισμός του Netflix κινείται ήδη, όμως προς το παρόν δεν υπάρχει όπως τονίζεται τέτοια πρόθεση.

Βέβαια, άσχετα με το ποια είναι τα πλάνα αυτή την εποχή, όλα μπορεί να αλλάξουν αν μέσα στη χρονιά δεν υπάρξει αντιστροφή του κλίματος και επιστροφή στην ανοδική πορεία στον αριθμό των συνδρομητών. Και η μοναδική σίγουρη δεξαμενή θεατών παγκοσμίως είναι αυτή των οπαδών που θέλουν να βλέπουν τις ομάδες τους.

Θυμίζουμε, ότι κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου που έφεραν για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια μείωση των συνδρομητών, είχε τονιστεί ότι μέσα στην επόμενη διετία θα έρθουν λύσεις τόσο στο θέμα του μοιράσματος κωδικών αλλά και στο νέο μειωμένης τιμής πλάνο που θα περιλαμβάνει διαφημίσεις.

Μετά την πτώση της μετοχής όμως που έφερε απώλεια 54 δισεκατομμυρίων στη συνολική αξία της εταιρείας, αυτές οι κινήσεις επισπευσθήκαν και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουν εφαρμοστεί.

Πηγή: Roxx

