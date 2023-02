NASA: Μοναδική φωτογραφία με τον Δία και την Αφροδίτη να «κρέμονται» από την ημισέληνο

Μία μοναδικήή φωτογραφία, δημοσίευσε πριν από λίγα λεπτά η NASA στον προσωπικό της λογαριασμό στο Twitter.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες που αναγράφει στην ανάρτησή της η NASA, η φωτογραφία δείχνει τον Δία, με την Αφροδίτη ακριβώς από κάτω να «κρέμονται» από την ημισέληνο. Ο Δίας και η Αφροδίτη θα συνεχίσουν να «χαλαρώνουν» μέχρι την 1η Μαρτίου, όταν θα έχουν έρθει στο πιο κοντινό σημείο μεταξύ τους.



There’s a meetup happening in the western sky: the crescent Moon sits close to Jupiter, with Venus below them. Jupiter and Venus will continue to cozy up until March 1, when they’ll be at their closest.



Have you spotted these three in the sky? Snap a picture and send it to us! pic.twitter.com/8W1iihFz3w