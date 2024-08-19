Η Συμμαχία για τη Δημιουργικότητα και την Ψυχαγωγία (ACE), ο κορυφαίος συνασπισμός κατά της πειρατείας στον κόσμο, έκλεισε το ANIMEFLIX, έναν διαβόητο ιστότοπο πειρατείας αφιερωμένου στο περιεχόμενο anime.

Το animeflix, που φέρεται να είχε έδρα κοντά στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, κατέγραφε μεταξύ 7 και 13 εκατομμύρια μηνιαίες επισκέψεις και είχε 2 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες το μήνα.

Ενώ μεγάλο μέρος της επισκεψιμότητας του ιστότοπου προερχόταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθούμενες από την Ινδία και τις Φιλιππίνες, πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν καταγραφεί μοναδικοί επισκέπτες και από πολλές άλλες χώρες, ακόμα και από την Ελλάδα.

Οι χρήστες του παράνομου ιστότοπου, ο οποίος ήταν διαθέσιμος χωρίς κόστος, μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες από 500 ταινίες anime και πάνω από 400 σειρές anime. Η διεπαφή χρήστη του ιστότοπου έμοιαζε πολύ με εκείνα των νόμιμων υπηρεσιών ροής, επιτρέποντας στους χρήστες να δημιουργούν λογαριασμούς, να επισημαίνουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο και να δημιουργούν συλλογές περιεχομένου. Περιείχε επίσης ένα πρόγραμμα των επερχόμενων σειρών.

Το Animeflix, το οποίο προσέλκυσε δεκάδες εκατομμύρια επισκέπτες μηνιαίως, είχε επίσης δημιουργήσει μια ομαδική συνομιλία (live chat) με περισσότερα από 35.000 μέλη, που τώρα τρέχουν να αποχωρήσουν, με τον φόβο ενδεχόμενων ποινικών κυρώσεων. Ίδιες ανησυχίες έχουν ενταθεί και από εκατομμύρια χρήστες που είχαν συνδεθεί σε παράνομες πειρατικές ροές σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε χιλιάδες πειρατικές ομάδες στα social media.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ενταθεί ο συντονισμός για την προστασία των τηλεοπτικών δικαιωμάτων με στόχο στη μείωση της ψηφιακής πειρατείας σε όλο τον κόσμο και έρχονται μεγάλες επιχειρήσεις καταστολής αυτών των παράνομων ροών, με σημαντικές πλέον νομικές προβλέψεις και για την ποινική συνυπαιτιότητα των τελικών χρηστών.

Πηγή: skai.gr

