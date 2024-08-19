Ματωμένος ήλιος μεσουράνησε στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτό το Σαββατοκύριακο, παραπέμποντας σε σκηνές Αποκάλυψης.

Οι ειδικοί λένε, όπως μεταδίδει η MailOnline, ότι η ξαφνική αλλαγή στον ουρανό της Βρετανίας οφείλεται στην πραγματικότητα σε πυρκαγιές που βρίσκονται σε απόσταση άνω των 6.000 χιλιομέτρων στη Βόρεια Αμερική.

Την Κυριακή, πολλοί σε όλη τη χώρα παρατήρησαν έκπληκτοι ότι ο ήλιος είχε γίνει ξαφνικά σκούρο κόκκινο, φαινομενικά χωρίς εξήγηση.

Ένας παρατηρητής του ουρανού έγραψε στο X ότι ο ήλιος «γίνονταν κυριολεκτικά κόκκινος κατά το ηλιοβασίλεμα», προσθέτοντας ότι «δεν είχαν ξαναδεί κάτι παρόμοιο στη ζωή τους».

A red sun this morning pic.twitter.com/CXSCIJRiy6 — Vikki O'Neill (@VONmarketing) August 19, 2024

Πώς οι πυρκαγιές στις ΗΠΑ συνδέονται με τον ματωμένο ήλιο;

Η Andrea Bishop, εκπρόσωπος του Met Office, είπε στη MailOnline: «Η ζωηρή και εντυπωσιακή εμφάνιση της ανατολής και της δύσης του ηλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο, εν μέρει, οφείλεται σε ένα στρώμα καπνού από την πυρκαγιά που πέρασε στην ανώτερη ατμόσφαιρα αυτό το Σαββατοκύριακο».

Κατά τη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού, οι πυρκαγιές μαίνονται στις ΗΠΑ και τον Καναδά στέλνοντας μάζες σωματιδίων καπνού στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

Η κ. Bishop προσθέτει: «Τα σωματίδια καπνού από τις πυρκαγιές πέρα ​​από τον Ατλαντικό έχουν μεταφερθεί από το jet stream».

Apparently smoke from wildfires in the US is affecting our sunsets here in London. This picture is not filtered in any way (taken on an iPhone 16 Pro Max). The sun really does look that colour.#sunset #uk #us #wildfires #smoke pic.twitter.com/3Vnb6GPX4H — Thomas J. Quinlan (@thomas_quinlan) August 18, 2024

Το jet stream είναι ένα ταχέως κινούμενο ρεύμα πλάτους εκατοντάδων μιλίων που τρέχει περίπου πέντε έως επτά μίλια πάνω από τη Γη.

Ο καπνός που φτάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταφέρεται από το Polar Jet Stream το οποίο προκαλείται από τη σύγκρουση ψυχρού αέρα από το Βορρά και θερμού αέρα από το Νότο.

Αυτό το ρεύμα αλλάζει ένταση και διαδρομή καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά αυτή τη στιγμή φυσά απευθείας από τη Βόρεια Αμερική προς τη Βρετανία, οδηγώντας σε συσσώρευση σωματιδίων καπνού στην ατμόσφαιρα.

Ευτυχώς, αυτά τα σωματίδια είναι πολύ ψηλά για να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία οποιουδήποτε, αλλά οδηγούν σε μερικά παράξενα και θεαματικά ηλιοβασιλέματα.

