Έκθεση EY: Νέο κύμα κινδύνων για τις τηλεπικοινωνίες παγκοσμίως

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η υποτίμηση των απαιτήσεων σε ιδιωτικότητα, ασφάλεια και εμπιστοσύνη παραμένει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών το 2026, σύμφωνα με την έκθεση EY Top 10 Risks in Telecommunications.

Μόνο το 59% των στελεχών τηλεπικοινωνιών δηλώνουν ότι έχουν ολοκληρωμένη μεθοδολογία για διαχείριση των κινδύνων σχετικών με την τεχνητή νοημοσύνη, ποσοστό κάτω από τον μέσο όρο των άλλων κλάδων.

Υπάρχει υστέρηση στην υιοθέτηση πρακτικών διασφάλισης της αξιοπιστίας των συστημάτων AI, όπως εσωτερικοί έλεγχοι, πολιτικές δεοντολογίας και ανεξάρτητες αξιολογήσεις, σε σχέση με άλλους κλάδους.

Οι λειτουργίες κυβερνοασφάλειας αντιμετωπίζουν πιέσεις λόγω αυξανόμενων απειλών, με κύριες εσωτερικές προκλήσεις τους ανεπαρκείς προϋπολογισμούς (55%), τη δυσκολία εξισορρόπησης καινοτομίας και cybersecurity (40%) και την περιορισμένη συμμετοχή στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων (36%).

Η υποτίμηση των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών σε ιδιωτικότητα, ασφάλεια και εμπιστοσύνη παραμένει ο πρωταρχικός κίνδυνος για τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και το 2026, σύμφωνα με τη διεθνή ετήσια έκθεση της EY, Top 10 Risks in Telecommunications. Παρά τις εντατικές επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες, οι επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν προσκόμματα στην υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών τεχνητής νοημοσύνης (AI) και στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, καθώς οι υφιστάμενες άμυνες δεν ακολουθούν τον ρυθμό του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ενδεικτικά, η έρευνα της EY Responsible AI αποκαλύπτει πως μόλις το 59% των στελεχών τηλεπικοινωνιακών εταιρειών δηλώνουν ότι εφαρμόζουν μια σαφή και ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με την AI. Το ποσοστό αυτό υπολείπεται του μέσου όρου άλλων κλάδων, που φθάνει το 66%. Επιπλέον, οι telcos υστερούν σε πρακτικά μέτρα διασφάλισης της αξιοπιστίας συστημάτων AI—όπως εσωτερικούς ελέγχους, πολιτικές δεοντολογίας και ανεξάρτητους ελέγχους—σε σύγκριση με άλλους τομείς της αγοράς.

Κλιμακούμενες προκλήσεις στην κυβερνοασφάλεια και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό

Η έκθεση σημειώνει πως οι μηχανισμοί κυβερνοασφάλειας τελούν υπό αυξανόμενη πίεση λόγω της ραγδαίας ανόδου των κυβερνοαπειλών. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της EY, τα μεγαλύτερα εσωτερικά εμπόδια που αναφέρονται από τους επικεφαλής ασφάλειας πληροφοριών (CISOs) αφορούν τους ανεπαρκείς προϋπολογισμούς (55%), την πρόκληση εξισορρόπησης της ταχύτητας καινοτομίας και της ασφάλειας (40%), καθώς και τον περιορισμένο ρόλο της κυβερνοασφάλειας στη λήψη διατμηματικών αποφάσεων (36%).

Στη δεύτερη θέση των σημαντικότερων απειλών, σύμφωνα με την EY, καταγράφεται ο ανεπαρκής τεχνολογικός μετασχηματισμός. Πολλές εταιρείες τηλεπικοινωνιών δυσκολεύονται να αναβαθμίσουν τα πλάνα τους για το AI, κυρίως λόγω περιορισμένων πόρων (55%) και δυσλειτουργιών στη διακυβέρνηση (55%). Επιπλέον, η αυξημένη ρυθμιστική πολυπλοκότητα (53%) και η αδυναμία προτεραιοποίησης χρήσεων (40%) επιβαρύνουν περαιτέρω τη διαδικασία. Ενδεικτικό είναι ότι το 33% των οργανισμών σχεδιάζουν να ενισχύσουν τις επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη, ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό (32%) είτε τις περιορίζει είτε επανεξετάζει τη στρατηγική του, ενισχύοντας το περιβάλλον αβεβαιότητας.

Έλλειψη ταλέντου και προκλήσεις στη διατήρηση δεξιοτήτων

Αναδεικνύεται ως μείζον ζήτημα η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου και ειδικευμένων δεξιοτήτων, που τοποθετείται στην τρίτη θέση μεταξύ των κορυφαίων κινδύνων για τις τηλεπικοινωνίες. Οι πιο περιζήτητες γνώσεις αφορούν την κυβερνοασφάλεια (67%), το AI και το machine learning (65%), τις υποδομές IT (63%) και την επιστήμη δεδομένων (60%). Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις λόγω περιορισμένης προσφοράς, έντονου ανταγωνισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις, χαμηλότερων αμοιβών σε σύγκριση με τον τεχνολογικό ή χρηματοοικονομικό τομέα.

Γεωπολιτικές εξελίξεις και στρατηγικές ανταποκρίσεις

Για πρώτη φορά, η γεωπολιτική αστάθεια συγκαταλέγεται στους κρίσιμους κινδύνους, ανεβαίνοντας στην πέμπτη θέση. Οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Ιαπωνίας αξιολογούνται ως οι σοβαρότερες (17%), ακολουθούμενες από τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας (13%). Παράλληλα, παρατηρείται σταδιακή αύξηση των επιχειρήσεων που ακολουθούν γεωστρατηγικές πρωτοβουλίες, με το σχετικό ποσοστό να ανέρχεται σε 37% το 2025 (έναντι 24% το 2021).

Οι 10 μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τις τηλεπικοινωνίες το 2026

Βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης της EY, ξεχωρίζουν οι εξής κορυφαίοι κίνδυνοι για τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών το 2026:

Υποτίμηση των μεταβαλλόμενων προτεραιοτήτων σε θέματα ιδιωτικότητας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης Αναποτελεσματικός τεχνολογικός μετασχηματισμός Ελλιπής διαχείριση ταλέντου, δεξιοτήτων και εταιρικής κουλτούρας Ανεπαρκής πρόταση αξίας και απόδοση δικτύου Περιορισμένη προσαρμογή στο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον Αδυναμία αξιοποίησης νέων επιχειρηματικών μοντέλων Μη αποτελεσματική συνεργασία με εξωτερικά οικοσυστήματα Μη έγκαιρη ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών Ελλιπής διαχείριση της ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης 1Ανεπαρκή επιχειρησιακά μοντέλα για μεγιστοποίηση αξίας

Σχολιάζοντας τα επιμέρους συμπεράσματα της έκθεσης, ο Γιώργος Αποστολάκης, Εταίρος EY Ελλάδος και επικεφαλής Τομέα Τεχνολογίας, Media και Τηλεπικοινωνιών (TMT), δήλωσε: «Οι τηλεπικοινωνίες πάντα όριζαν την ταχύτητα του κόσμου. Τώρα, όμως, καλούνται να ορίσουν και τον ρυθμό της προσαρμογής. Το ζήτημα δεν είναι απλώς η τεχνολογία, αλλά η ωριμότητα με την οποία τη χρησιμοποιούμε. Σε αυτό το πλαίσιο, το AI, ο μετασχηματισμός, και η ασφάλεια, δεν είναι πια ανεξάρτητες θεματικές, αλλά πλευρές του ίδιου νομίσματος. Αν τα δούμε απομονωμένα, κινδυνεύουμε να χάσουμε την ουσία: ότι η τεχνολογία χωρίς ηθική και εμπιστοσύνη, απλώς επιταχύνει την αστάθεια. Στην Ελλάδα, όπου η ψηφιακή μετάβαση αρχίζει να αποκτά σημαντική δυναμική, οι τηλεπικοινωνίες έχουν την ευκαιρία να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για ολόκληρη την οικονομία. Όμως, για να συμβεί αυτό, χρειάζεται στρατηγική συνέπεια, επενδύσεις με βάθος και το θάρρος να πειραματιστούν υπεύθυνα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.