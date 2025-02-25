Άρης: Γιατί είναι κόκκινος; Αλλάζουν τα δεδομένα για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής

Ο Άρης είναι γνωστός εδώ και καιρό ως ο «Κόκκινος Πλανήτης» λόγω του χρώματός του, που παραπέμπει σε σκουριά.

Οι επιστήμονες, πρόσφατα, φαίνεται να ανακάλυψαν την πραγματική αιτία πίσω από τη δημιουργία αυτής της κόκκινης απόχρωσης, αμφισβητώντας προηγούμενες θεωρίες. Πρόκειται για έναν από τους πιο μελετημένους πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα λόγω της εγγύτητάς του στη Γη.

«Ο Άρης παραμένει ο Κόκκινος Πλανήτης», είπε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Αντόμας Βαλαντίνας, μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο τμήμα Γης, Περιβαλλοντικών και Πλανητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μπράουν. «Απλώς η κατανόησή μας για την αιτία που ο Άρης είναι κόκκινος έχει αλλάξει».

Το κόκκινο χρώμα του Άρη θεωρείτο ότι προέρχεται από τον αιματίτη, ένα ορυκτό που σχηματίζεται σε ξηρές συνθήκες μέσω αντιδράσεων με την ατμόσφαιρα. Ωστόσο, νέες έρευνες υποδεικνύουν ότι η αιτία μπορεί να είναι ο φερριϋδρίτης (ferrihydrite), ένα οξείδιο του σιδήρου που σχηματίζεται παρουσία δροσερού νερού. Αυτή η ανακάλυψη υποδηλώνει ότι ο Άρης είχε νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνειά του πολύ νωρίτερα απ' ότι πιστεύαμε, και ότι ίσως ήταν κατοικήσιμος πριν γίνει ψυχρός και ακατοίκητος.

«Παρόλο που η σκόνη καλύπτει τα πάντα στον Άρη, είναι δύσκολο να μελετηθεί και παρουσιάζει ένα αίνιγμα», είπε η Briony Horgan, συν-ερευνήτρια στην αποστολή του Perseverance rover και καθηγήτρια πλανητικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Purdue στην Ιντιάνα. Η Horgan δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Προηγούμενες έρευνες είχαν προτείνει τον φερριϋδρίτη ως πιθανή αιτία για το κόκκινο χρώμα του Άρη, αλλά η νέα μελέτη συνδυάζει για πρώτη φορά εργαστηριακές μεθόδους με δεδομένα παρατήρησης από διάφορες αποστολές στον Άρη, όπως εκείνη του Mars Reconnaissance Orbiter της NASA και του ExoMars Trace Gas Orbiter της ESA, για να προσφέρει αποδείξεις. Δημιούργησαν αντίγραφα της σκόνης του Άρη σε εργαστήριο και τα σύγκριναν με τα δεδομένα από τον Κόκκινο Πλανήτη. Τα αποτελέσματα οδήγησαν στον φερριϋδρίτη, που αναμιγνύεται με ηφαιστειακή πέτρα, ως την πηγή του κόκκινου χρώματος, και όχι τον αιματίτη. Αυτό το ορυκτό απαιτεί τόσο οξυγόνο όσο και νερό για να σχηματιστεί, υποδηλώνοντας ότι ο Άρης είχε κάποτε περιβάλλον με ρέον νερό.

Αυτό το εύρημα μπορεί να αλλάξει όσα ξέραμε για το παρελθόν του Άρη, υποδεικνύοντας ότι το νερό είχε διαφορετική παρουσία από αυτή που νομίζαμε στη σύνθεση του πλανήτη και ενδεχομένως υποστήριζε την ύπαρξη ζωής. Περισσότερες μελέτες, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δειγμάτων του Άρη που θα επιστραφούν στη Γη, θα βοηθήσουν να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα και να αποκαλυφθούν περισσότερα μυστικά για την ιστορία του πλανήτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.