Στη συστηματική, παράνομη παρακολούθηση χρηστών Android συσκευών έχει προβεί η Meta του Μαρκ Ζούκεμπεργκκ και η εταιρεία μηχανών αναζήτησης Yandex, σύμφωνα με ειδικούς.

Ακαδημαϊκοί στο Πανεπιστήμιο Radboud στην Ολλανδία και η IMDEA Networks ανακοίνωσαν ότι ανακάλυψαν ότι η Meta και η Yandex παρακολουθούν τη δραστηριότητα του προγράμματος περιήγησης των χρηστών Android χωρίς τη συγκατάθεσή τους- και στη συνέχεια χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα τους στις εφαρμογές τους.

Ο Gunes Acar, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Radboud, δήλωσε ότι η «μυστική» συλλογή δεδομένων εντοπίστηκε τον Ιανουάριο.

Οι εφαρμογές της Meta, συμπεριλαμβανομένων του Facebook και του Instagram, και οι εφαρμογές της Yandex, όπως το Yandex Maps, «παρακολουθούσαν» και κατέγραφαν τι έκαναν οι χρήστες Android συσκευών στα προγράμματα περιήγησης ιστού, χωρίς ο χρήστης να συναινεί ή ακόμη και να το γνωρίζει.

«Γεφυρώνουν αυτούς τους δύο κόσμους που πιστεύουμε ότι είναι ξεχωριστοί: την περιήγηση στο διαδίκτυο και τις δραστηριότητες εφαρμογών για κινητά», δήλωσε ο Δρ Acar στο Sky News. «Αυτό είναι πολύ σοκαριστικό» τόνισε.

Μάλιστα, οι εφαρμογές ήταν σε θέση να παρακολουθούν τα δεδομένα του προγράμματος περιήγησης των χρηστών σε όλα τα μεγάλα προγράμματα περιήγησης Android, ακόμη και αν ο χρήστης βρισκόταν σε κατάσταση «ανώνυμης περιήγησης» (incognito mode).

«Είναι πραγματικά ανησυχητικό, επειδή αναιρεί κάθε έλεγχο απορρήτου που έχουν τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης, αλλά και στις σύγχρονες πλατφόρμες για κινητά όπως το Android», δήλωσε ο Narseo Vallina-Rodriguez, αναπληρωτής καθηγητής στο IMDEA Networks, στο Sky News.

Η Google, η οποία κατέχει το λειτουργικό σύστημα Android, επιβεβαίωσε την παράνομη δραστηριότητα, αναφέροντας ότι η Meta και η Yandex χρησιμοποίησαν τις δυνατότητες του Android «με ακούσιους τρόπους που παραβιάζουν κατάφωρα τις αρχές μας για την ασφάλεια και το απόρρητο».



Πηγή: skai.gr

