Επανάσταση από την Ιαπωνία: Επιστήμονες ανακάλυψαν πλαστικό που διαλύεται σε θαλασσινό νερό μέσα σε λίγες ώρες

Ερευνητές στην Ιαπωνία ανέπτυξαν πλαστικό που διαλύεται στο θαλασσινό νερό μέσα σε λίγες ώρες, προσφέροντας μια πιθανή λύση για μια σύγχρονη μάστιγα που μολύνει τους ωκεανούς και βλάπτει την άγρια ​​ζωή.

Ενώ οι επιστήμονες πειραματίζονται εδώ και καιρό με βιοδιασπώμενα πλαστικά, ερευνητές από το Κέντρο Επιστήμης Αναδυόμενης Ύλης RIKEN και το Πανεπιστήμιο του Τόκιο λένε ότι το νέο τους υλικό διασπάται πολύ πιο γρήγορα και δεν αφήνει υπολείμματα.

Σε εργαστήριο στην πόλη Wako κοντά στο Τόκιο, η ομάδα των επιστημόνων έκανε παρουσίαση, κατά την οποία ένα μικρό κομμάτι πλαστικού εξαφανίστηκε μέσα σε ένα δοχείο με αλμυρό νερό, αφού το ανακάτευαν για περίπου μία ώρα, αναφέρει το Reuters.

Η επιστημονική ομάδα δεν έχει ακόμη περιγράψει τα σχέδιά της για την εμπορική χρήση του νέου πλαστικού, ωστόσο ο επικεφαλής της, Takuzo Aida, δήλωσε ότι ήδη υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον και από τον τομέα συσκευασίας.

Επιστήμονες σε όλο τον κόσμο αποδύονται σε αγώνα δρόμου για να βρουν καινοτόμες λύσεις για το πρόβλημα των πλαστικών αποβλήτων, μια προσπάθεια που υποστηρίζεται από εκστρατείες ευαισθητοποίησης όπως η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος που πραγματοποιείται στις 5 Ιουνίου.

Η ρύπανση από πλαστικά αναμένεται να τριπλασιαστεί έως το 2040, σύμφωνα με προβλέψεις του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας 23-37 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αποβλήτων στους ωκεανούς του κόσμου κάθε χρόνο.

«Τα παιδιά δεν μπορούν να επιλέξουν τον πλανήτη στον οποίο θα ζήσουν. Είναι καθήκον μας ως επιστήμονες να διασφαλίσουμε ότι θα τους αφήσουμε το καλύτερο δυνατό περιβάλλον» δήλωσε ο Aida.

Ο Aida είπε ότι το νέο υλικό είναι τόσο ισχυρό όσο τα πλαστικά με βάση το πετρέλαιο, αλλά διασπάται στα αρχικά του συστατικά όταν εκτίθεται σε αλάτι.

Αυτά τα συστατικά μπορούν στη συνέχεια να υποστούν περαιτέρω επεξεργασία από φυσικά βακτήρια, αποφεύγοντας έτσι τη δημιουργία μικροπλαστικών που μπορούν να βλάψουν την υδρόβια ζωή και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα.

Καθώς το αλάτι υπάρχει επίσης στο έδαφος, ένα κομμάτι μεγέθους περίπου πέντε εκατοστών (δύο ίντσες) διασπάται στην ξηρά μετά από 200 ώρες, πρόσθεσε.

Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως το κανονικό πλαστικό όταν επικαλυφθεί και η ομάδα επικεντρώνει την τρέχουσα έρευνά της στις καλύτερες μεθόδους επικάλυψης, δήλωσε ο Aida.

Το πλαστικό είναι μη τοξικό, μη εύφλεκτο και δεν εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

