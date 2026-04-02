Live λεπτό προς λεπτό το ταξίδι του Artemis II προς τη Σελήνη

Η αποστολή Artemis II συνεχίζει κανονικά την πορεία της προς τη Σελήνη, με το πλήρωμα, ξεκουράζεται για λίγες ώρες αφού πρώτα ολοκλήρωσε κρίσιμους ελέγχους στο διαστημόπλοιο.

Δείτε live από το διαστημόπλοιο της NASA:

Σύμφωνα με το live του BBC, οι αστροναύτες πραγματοποίησαν ελέγχους στα συστήματα επικοινωνίας, δοκίμασαν το εφεδρικό δίκτυο επικοινωνίας και ολοκλήρωσαν δύο προωθητικούς ελιγμούς ώστε το σκάφος να τοποθετηθεί στη σωστή τροχιά.

Παράλληλα, υπάρχει συνεχής live μετάδοση της αποστολής, η οποία μεταφέρει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από το ταξίδι του πληρώματος προς τη Σελήνη. Μέσα από τη ζωντανή σύνδεση μεταδίδονται εικόνες από το εσωτερικό του Orion, συνομιλίες των αστροναυτών με το κέντρο ελέγχου, καθώς και εικόνες της Γης και της Σελήνης από το διάστημα, δίνοντας μια πλήρη εικόνα για όσα συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο.

Το πλήρωμα θα έχει στη διάθεσή του μόλις τεσσεράμισι ώρες ξεκούρασης, καθώς το πρόγραμμα της αποστολής είναι αυστηρά καθορισμένο, ώστε οι αστροναύτες να είναι ξεκούραστοι στις κρίσιμες φάσεις της πτήσης. Πριν αποσυρθεί για ύπνο, ο κυβερνήτης της αποστολής, Reid Wiseman, έκλεισε τη σύνδεση λέγοντας: «Καληνύχτα, Γη».

Νωρίτερα, το πλήρωμα είχε ολοκληρώσει επιτυχώς τον ελιγμό «perigee raise burn», διάρκειας περίπου 50 δευτερολέπτων, με τον οποίο αυξήθηκε το χαμηλότερο σημείο της ελλειπτικής τροχιάς του σκάφους. Ο ελιγμός θεωρείται απαραίτητος για την προετοιμασία της επόμενης φάσης, της εισόδου στην τροχιά προς τη Σελήνη.

Το Orion πέρασε επίσης επιτυχώς από έλεγχο του συστήματος έκτακτης επικοινωνίας, το οποίο βασίζεται στο δίκτυο NASA Deep Space Network, ένα διεθνές σύστημα γιγαντιαίων κεραιών που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία με διαστημικές αποστολές.

Παράλληλα, οι αστροναύτες περιέγραψαν τις εικόνες από το διάστημα ως εντυπωσιακές. Ο κυβερνήτης της αποστολής ανέφερε ότι από απόσταση περίπου 38.000 ναυτικών μιλίων μπορούσε να δει ολόκληρη τη μισή πλευρά της Γης, χαρακτηρίζοντας το θέαμα «θεαματικό».

Από την πλευρά της, η ειδικός αποστολής Christina Koch δήλωσε ότι διακρίνονταν οι ακτογραμμές των ηπείρων, ποτάμια, καταιγιδοφόρα νέφη και ακόμη και ο φωτισμένος Νότιος Πόλος. «Είναι απλώς εκπληκτικό», είπε χαρακτηριστικά.

Στο σκάφος τραβήχτηκαν και δόθηκαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες, στις οποίες διακρίνεται η Γη σε σχήμα ημισελήνου, αλλά και η Σελήνη ως μια μικρή λευκή κουκκίδα στο βάθος, καθώς το πλήρωμα πλησιάζει σταδιακά τον προορισμό του.

Πηγή: skai.gr

