Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Περίπου διακόσιοι Ιταλοί εγκατέστησαν χωρίς να το γνωρίζουν μια ψεύτικη εφαρμογή "WhatsApp μαϊμού" που απειλεί την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων.

Η απάτη ανακαλύφθηκε από το πραγματικό WhatsApp της Meta, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τους χρήστες για τον κίνδυνο.

Η εταιρεία που φέρεται να ευθύνεται βρίσκεται στο Καντού της βόρειας Ιταλίας και παράγει λογισμικό για κατασκοπία, κυρίως για κυβερνητικές υπηρεσίες ασφαλείας, εγείροντας ανησυχίες σχετικά με την επιλογή των θυμάτων.

Εφαρμογή «WhatsApp μαϊμού», εγκατέστησαν χωρίς να το ξέρουν, περίπου 200 Ιταλοί. Την απάτη ανακάλυψε το πραγματικό WhatsΑpp το οποίο ανήκει στη Μeta και ειδοποίησε άμεσα τους χρήστες.

Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Οι χρήστες ζουν και εργάζονται σχεδόν όλοι στην Ιταλία και όπως έγινε γνωστό ετέθη σε κίνδυνο σειρά προσωπικών τους δεδομένων: από την πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς, μέχρι τα αρχεία και την αλληλογραφία τους.



Σύμφωνα με τον Τύπο, για την απάτη αυτή - εγκατάσταση της παράνομης απομίμησης του WhatsApp- φέρεται να ευθύνεται εταιρία, η οποία βρίσκεται στο Καντού της βόρειας Ιταλίας. Πρόκειται για εταιρία η οποία, μεταξύ άλλων, παράγει λογισμικά τα οποία χρησιμοποιούνται για κατασκοπία, κυρίως από κυβερνητικές υπηρεσίες ασφαλείας διαφόρων χωρών. Κάτι το οποίο προκαλεί επιπλέον ανησυχίες σχετικά με το ποια κριτήρια χρησιμοποιήθηκαν για να επιλεγούν τα θύματα της συγκεκριμένης απάτης.



Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για λάθος, αλλά για προμελετημένη και στοχευμένη, παράνομη κίνηση. Το WhatsApp "μαϊμού" παρουσιαζόταν ως ενημέρωση, update λογισμικού, έστω και αν δεν προερχόταν από καθιερωμένες πηγές, όπως είναι η Google Play Store ή η App Store.

Εξώδικο και προειδοποιήσεις

H Meta μέσω εξώδικου, ζήτησε από την ιταλική εταιρία με έδρα τη Λομβαρδία, να σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να σχετίζεται με αποστολή και διάδοση μη εγκεκριμένου λογισμικού. Σύμφωνα με τον Πιερλουίτζι Παγκανίνι, Καθηγητή Κυβερνοασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Luiss -Guido Carli της Ρώμης, η συγκεκριμένη εταιρία του Καντού είχε συνδεθεί στο παρελθόν και με την ανάπτυξη του λογισμικού παρακολούθησης Android Spyrtacus.



Συνέβη πέρυσι και το συγκεκριμένο spyware επέτρεπε την παρακολούθηση μηνυμάτων και συνομιλιών κινητών τηλεφώνων. Η τελευταία αυτή υπόθεση με το «επικίνδυνο WhatsApp» αφορά περιορισμένο αριθμό πολιτών και, όπως φαίνεται, δεν προέκυψαν σοβαρές συνέπειες, λόγω της αποτελεσματικής πρόληψης και κινητοποίησης.



Στην Ιταλία όμως άρχισε να λαμβάνει και πάλι μεγάλες διαστάσεις η όλη συζήτηση σχετικά με το πόσο ευάλωτη είναι η ιδιωτική μας ζωή, οι συνομιλίες μας και η προστασία των αποταμιεύσεών μας, στην εποχή της απόλυτης υπεροχής των νέων τεχνολογιών.

Πηγή: Deutsche Welle

