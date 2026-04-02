Επιβάτης καταγράφει την εκτόξευση της Artemis II από το παράθυρο αεροπλάνου

Επιβάτης πτήσης από το Σεντ Κρουά στη Σάρλοτ μπόρεσε να καταγράψει σε βίντεο, από το παράθυρο του αεροπλάνου την ιστορική εκτόξευση της αποστολής Artemis II από τη Φλόριντα, κατά την οποία τέσσερις αστροναύτες πραγματοποιούν δεκαήμερο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη.

Τα ξημερώματα της 2ης Απριλίου, η επανδρωμένη αποστολή Artemis II της NASA, ξεκίνησε την αποστολή της για τη Σελήνη σε μια ιστοροική στιγμή για την ανθρωπότητα, η οποία θα πλησιάσει τον φυσικό της δορυφόρο μετά από περίπου 50 χρόνια.

Η αποστολή μεταφέρει τους κορυφαίους αστροναύτες σε τροχιά γύρω από το φεγγάρι και πίσω στη γη, ένα επίτευγμα που σηματοδοτεί την επόμενη γενιά βαθιάς διαστημικής εξερεύνησης.

Το πλήρωμα της αποστολής τέθηκε σε γήινη τροχιά χθες Τετάρτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας), ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος, μερικά λεπτά μετά την απογείωση του πυραύλου που μετέφερε το σκάφος.

Περίπου οκτώ λεπτά μετά την απογείωση, η κάψουλα «Ωρίων» αποκολλήθηκε όπως προβλεπόταν από τον πελώριο πύραυλο και τις δεξαμενές του πυραύλου SLS, που τη μετέφερε ως το διάστημα, και τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Η αποστολή Artemis II συνεχίζει κανονικά την πορεία της προς τη Σελήνη, με το πλήρωμα, ξεκουράζεται για λίγες ώρες αφού πρώτα ολοκλήρωσε κρίσιμους ελέγχους στο διαστημόπλοιο.

Νωρίτερα, οι αστροναύτες πραγματοποίησαν ελέγχους στα συστήματα επικοινωνίας, δοκίμασαν το εφεδρικό δίκτυο επικοινωνίας και ολοκλήρωσαν δύο προωθητικούς ελιγμούς ώστε το σκάφος να τοποθετηθεί στη σωστή τροχιά.

Το πλήρωμα θα έχει στη διάθεσή του μόλις τεσσεράμισι ώρες ξεκούρασης, καθώς το πρόγραμμα της αποστολής είναι αυστηρά καθορισμένο, ώστε οι αστροναύτες να είναι ξεκούραστοι στις κρίσιμες φάσεις της πτήσης. Πριν αποσυρθεί για ύπνο, ο κυβερνήτης της αποστολής, Reid Wiseman, έκλεισε τη σύνδεση λέγοντας: «Καληνύχτα, Γη».

Πηγή: skai.gr

