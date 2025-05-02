Κυβερνοανοσία: Η επόμενη γενιά άμυνας απέναντι στους κυβερνοεγκληματίες

Η κυβερνοασφάλεια βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για τη διασφάλιση των ψηφιακών υποδομών, καθώς οι κυβερνοεπιθέσεις γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες και επικίνδυνες. Σε αυτό το πλαίσιο - σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky - μία από τις πιο πολλά υποσχόμενες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των κυβερνοεγκλημάτων ακούει στο όνομα “Κυβερνοανοσία”.

Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του GITEX Asia 2025, αποκάλυψε ότι το 73% των επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θεωρούν την Κυβερνοανοσία ως μία εξαιρετικά αποτελεσματική στρατηγική για την αποτροπή των κυβερνοεπιθέσεων. Η Κυβερνοανοσία, όπως αναφέρει η Kaspersky, αφορά την ανάπτυξη συστημάτων IT και OT (Operational Technology), που είναι ασφαλή από την κατασκευή τους, μέσω συγκεκριμένων μεθοδολογιών και αρχιτεκτονικών προδιαγραφών.

Το 73% των επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας θεωρούν την Κυβερνοανοσία ως μία εξαιρετικά αποτελεσματική στρατηγική

Τα συστήματα αυτά είναι εγγενώς ανθεκτικά στις επιθέσεις, μειώνοντας την ανάγκη για εξωτερικές λύσεις ασφάλειας. Η έννοια της Κυβερνοανοσίας έχει κερδίσει μεγάλη αποδοχή στην κοινότητα των ειδικών, με το 85% των συμμετεχόντων στην έρευνα να δηλώνουν ότι γνωρίζουν τον όρο και κατανοούν πλήρως τις δυνατότητές του.

Η έρευνα έδειξε ότι το 30% των επαγγελματιών πιστεύει ότι η Κυβερνοανοσία μπορεί να μειώσει τη συχνότητα των κυβερνοεπιθέσεων, ενώ το 35% θεωρεί ότι μπορεί να περιορίσει τις αρνητικές συνέπειες αυτών των επιθέσεων. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 34% θεωρεί ότι η Κυβερνοανοσία μπορεί να πετύχει και τα δύο αυτά αποτελέσματα ταυτόχρονα.

Περί κυβερνοεγκληματικότητας

Η ανάγκη για την υιοθέτηση της Κυβερνοανοσίας προκύπτει από τη συνεχιζόμενη αύξηση της κυβερνοεγκληματικότητας και την αναγκαιότητα προστασίας των υποδομών από εξωτερικούς κινδύνους. Τα παραδοσιακά συστήματα κυβερνοασφάλειας, τα οποία βασίζονται σε εργαλεία ανίχνευσης και αντίδρασης σε επιθέσεις, δεν είναι πλέον επαρκή.

Αντιθέτως, οι οργανισμοί στρέφονται προς την ανάπτυξη συστημάτων που είναι ασφαλή από την αρχή, εξαλείφοντας τη ανάγκη για μελλοντική προστασία μέσω εξωτερικών λύσεων.

“Η στρατηγική της Κυβερνοανοσίας αναδεικνύει τη στροφή προς την πρόληψη των κυβερνοεπιθέσεων, αντί της απλής αντίδρασης σε αυτές. Οι εταιρείες, πλέον, στρέφονται σε πιο ολοκληρωμένες και δομικές λύσεις, οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία των υποδομών τους από την αρχή, καθιστώντας τες λιγότερο ευάλωτες σε επιθέσεις”, αναφέρει η εταιρεία κυβερνοασφάλειας.

Όπως προσθέτουν οι αναλυτές της, “η Κυβερνοανοσία φαίνεται να είναι το επόμενο μεγάλο βήμα στην κυβερνοασφάλεια, προχωρώντας πέρα από την ανίχνευση και τη διαχείριση των επιθέσεων και εστιάζοντας στη δημιουργία ασφαλών συστημάτων από την αρχή”. Και καταλήγουν: “Η στρατηγική αυτή έχει τη δυνατότητα να επαναστατήσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την προστασία των ψηφιακών υποδομών, προσφέροντας ένα ισχυρό εργαλείο για την καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος”.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.