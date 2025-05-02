ΗΠΑ: Η Apple παραβίασε την εντολή για αλλαγές στο App Store

Δικαστικό τελεσίγραφο στην Apple στις ΗΠΑ. Η Apple παραβίασε μια δικαστική απόφαση που απαιτούσε από τον κατασκευαστή του iPhone να επιτρέψει μεγαλύτερο ανταγωνισμό για λήψεις εφαρμογών και μεθόδους πληρωμής στο επικερδές App Store της. Κατόπιν αυτών, ο γίγαντας της νέας τεχνολογίας θα παραπεμφθεί σε ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, αποφάσισε την Τετάρτη ομοσπονδιακή δικαστής στην Καλιφόρνια.
Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Ιβόν Γκονζάλες Ρότζερς δήλωσε σε μια απόφαση 80 σελίδων ότι η Apple δεν συμμορφώθηκε με την προηγούμενη εντολή ασφαλιστικών μέτρων, η οποία επιβλήθηκε μετά από μήνυση για παραβίαση του αντιμονοπωλιακού δικαίου που κατέθεσε η Epic Games, κατασκευάστρια εταιρεία του επιτυχημένου παιχνιδιού Fortnite.
"Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες της Apple να παρέμβει στον ανταγωνισμό δεν θα γίνουν ανεκτές", ξεκαθάρισε η δικαστής όπως αναφέρει το CNN. Πρόσθεσε εμφατικά ότι "πρόκειται για ασφαλιστικά μέτρα, όχι για διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχουν νέες ευκαιρίες όταν μια πλευρά αγνοήσει εκούσια μια δικαστική εντολή."
Η Γκονζάλες Ρότζερς δήλωσε ότι θα παραπέμψει την Apple σε ομοσπονδιακούς εισαγγελείς για έρευνα για την περιφρόνηση του δικαστηρίου σχετικά με τη συμπεριφορά της στην υπόθεση.
Ούτε η Apple ούτε η Epic απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Η Epic κατηγόρησε την Apple ότι περιορίζει τον ανταγωνισμό για λήψεις εφαρμογών και ότι χρεώνει υπερβολικά προμήθειες για αγορές εντός εφαρμογής.
Η Γκονζάλες Ρότζερς το 2021 διαπίστωσε ότι η Apple παραβίασε έναν νόμο περί ανταγωνισμού της Καλιφόρνια και διέταξε την εταιρεία να επιτρέψει στους προγραμματιστές μεγαλύτερη ελευθερία να κατευθύνουν τους χρήστες εφαρμογών σε άλλες επιλογές πληρωμής.
Η Apple απέτυχε πέρυσι να πείσει το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ να ακυρώσει την ασφαλιστική αγωγή.
Η Epic Games δήλωσε στο δικαστήριο τον Μάρτιο του 2024 ότι η Apple παραβίαζε «κατάφωρα» την εντολή του δικαστηρίου, μεταξύ άλλων επιβάλλοντας ένα νέο τέλος 27% στους προγραμματιστές εφαρμογών όταν οι πελάτες της Apple ολοκληρώνουν μια αγορά εφαρμογής εκτός του App Store. Η Apple χρεώνει στους προγραμματιστές προμήθεια 30% για αγορές εντός του App Store.
Η Apple άρχισε επίσης να εμφανίζει μηνύματα που προειδοποιούσαν τους πελάτες για τον πιθανό κίνδυνο εξωτερικών συνδέσμων, προκειμένου να αποτρέψει πληρωμές εκτός Apple, υποστηρίζει η Epic Games, αποκαλώντας το νέο σύστημα της Apple ''εμπορικά άχρηστο''.
Η Apple αρνήθηκε οποιαδήποτε αδικοπραγία. Ο αμερικανικός κολοσσός, σε δικαστική κατάθεση στις 7 Μαρτίου, δήλωσε στη δικαστή ότι κατέβαλε ''εκτεταμένες προσπάθειες'' για να συμμορφωθεί με τα ασφαλιστικά μέτρα ''διατηρώντας παράλληλα τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού μοντέλου της Apple και προστατεύοντας τους καταναλωτές''.
Ο Γκονζάλες Ρότζερς υποστήριξε σε προηγούμενη ακρόαση ότι οι αλλαγές που έκανε η Apple στο App Store της δεν είχαν κανέναν άλλο σκοπό ''παρά να καταπνίξουν τον ανταγωνισμό''.
