Όπως το Star Wars: Εντυπωσιάζει η ιπτάμενη μοτοσικλέτα – Δείτε βίντεο

Θα θέλατε ποτέ να πετάξετε κοντά στο έδαφος σαν τον ήρωα του Πολέμου των Άστρων σε ό,τι κοντινότερ σε ένα Speeder Bike; Μια νεοσύστατη επιχείρηση με έδρα την Πολωνία προσφέρει αυτή την ευκαιρία με ένα νέο hoverbike που ονομάζεται Volonaut Airbike. Το βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει το Airbike, με χωρητικότητα ενός ατόμου, να αιωρείται πάνω από μια έρημο, μέσα από δάση και να επιστρέφει στη θέση του πριν απογειωθεί ξανά.

Μήπως... παραμοιάζει με τον Πόλεμο των Άστρων, με την έννοια ότι η πτήση έχει να κάνει περισσότερο με τα ειδικά εφέ παρά με την πραγματικότητα;



«Το βίντεο είναι όσο πιο αληθινό γίνεται, χωρίς τεχνάσματα, χωρίς ούτε λίγη τεχνητή νοημοσύνη», επιμένει ο εφευρέτης Τομάζ Πατάν στο Robb Report. «Είχα μια εξαιρετική κάμερα και χειριστές drone FPV (Προβολής Πρώτου Προσώπου)».

Το μονοθέσιο μηχάνημα, με τον πιλότο στραμμένο προς τα εμπρός σαν μοτοσικλετιστή, είναι πολύ λιγότερο εντυπωσιακό σε εμφάνιση από άλλα hoverbikes όπως το XTurismo ή το Razor Flying Motorcycle, αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι το πρώτο που θα πετάξει πραγματικά.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με το Volonaut Airbike είναι λίγες. Το δελτίο Τύπου αναφέρει τη χρήση «ισχύος τζετ» αντί για έλικες για την προώθηση του αεροσκάφους, με την εταιρεία να ισχυρίζεται ότι έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει έναν αναβάτη σε ταχύτητες 190 χλμ/ώρα. Ο Πατάν αρνήθηκε να επεκταθεί σε λεπτομέρειες για την πρόωση. «Θέλω να διατηρήσω κάποια μυστικότητα και να το κάνω λίγο πιο μαγικό και συναρπαστικό για κάποιο χρονικό διάστημα», είπε, σημειώνοντας ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιευτούν αργότερα.

«Το πατενταρισμένο σύστημα σταθεροποίησης του Airbike, ενισχυμένο από έναν υπολογιστή πτήσης, παρέχει αυτόματη αιώρηση και ευκολία ελέγχου για τον αναβάτη του», πρόσθεσε το δελτίο Τύπου. «Η μοναδική θέση οδήγησης με ανεμπόδιστη θέα 360 μοιρών βοηθά τον αναβάτη να γίνει γρήγορα “ένα” με την ιπτάμενη μηχανή και προσφέρει την αίσθηση απόλυτης ελευθερίας».

Αν και δεν δίνει ακριβές βάρος, η εταιρεία λέει ότι το Airbike είναι επτά φορές ελαφρύτερο από μια τυπική μοτοσικλέτα, «χάρη στη χρήση προηγμένων υλικών από ανθρακονήματα, στην τρισδιάστατη εκτύπωση και στην μινιμαλιστική προσέγγιση».

Ο Πατάν πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη πτήση Airbike τον Μάιο του 2023, μετά την αποτυχία προηγούμενων πρωτοτύπων. Η εταιρεία δήλωσε ότι είναι «πολύ πιθανό» το Airbike να κυκλοφορήσει στην αγορά στο εγγύς μέλλον, αλλά δεν διευκρίνισε χρονοδιάγραμμα ή τιμή.

Ό,τι και να συμβεί, είναι ένα ωραίο, φουτουριστικό πρότζεκτ, που έρχεται πάνω στην ώρα για τον εορτασμό της Ημέρας του Πολέμου των Άστρων την Κυριακή (4 Μαΐου).

Πηγή: skai.gr

