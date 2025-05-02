Διαστημικό σκάφος της σοβιετικής εποχής αναμένεται να πέσει στη Γη τις επόμενες ημέρες

Μια αναπάντεχη επίσκεψη από το διάστημα θα έχει σύντομα η Γη, καθώς ένα διαστημικό σκάφος της σοβιετικής εποχής που είχε στόχο να προσγειωθεί στην Αφροδίτη τη δεκαετία του 1970 αλλά δεν τα κατάφερε, αναμένεται να εισέλθει ανεξέλεγκτα στην ατμόσφαιρα τις επόμενες ημέρες.

Πρόκειται για το διαστημικό σκάφος Kosmos 482 που εκτόξευσε η Σοβιετική Ένωση το 1972 στο πλαίσιο μιας σειράς αποστολών στην Αφροδίτη. Το διαστημικό σκάφος όμως δεν βγήκε ποτέ από την τροχιά της Γης λόγω δυσλειτουργίας του πυραύλου.

Το μεγαλύτερο μέρος του καταστράφηκε μέσα σε διάστημα μιας δεκαετίας, ωστόσο μέρος του διαστημικού σκάφους σύμφωνα με ειδικούς παρέμεινε σε τροχιά γύρω από τη Γη, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Ολλανδός επιστήμονας Marco Langbroek, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Delft, και άλλοι πιστεύουν ότι η κάψουλα προσγείωσης του διαστημικού σκάφους -ένα σφαιρικό αντικείμενο διαμέτρου περίπου (1 μέτρου)- περιστρέφεται γύρω από τον πλανήτη μας σε μια εξαιρετικά ελλειπτική τροχιά τα τελευταία 53 χρόνια, χάνοντας σταδιακά υψόμετρο.

Είναι πολύ νωρίς προς το παρόν για να γνωρίζουμε πού μπορεί να «προσγειωθεί» η μάζα βάρους μισού τόνου μετάλλου ή αν θα επιβιώσει από την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα της Γης, σύμφωνα με ειδικούς στην παρακολούθηση διαστημικών σκουπιδιών.

Ο Langbroek από την πλευρά του προβλέπει ότι το διαστημικό σκάφος θα επανεισέλθει στην ατμόσφαιρα περίπου στις 10 Μαΐου, ενώ εκτιμά ότι αν παραμείνει άθικτο, θα συντριβεί με ταχύτητα 242 χλμ./ώρα.

«Αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί κάθε κίνδυνος, δεν πρέπει να ανησυχούμε πολύ», δήλωσε ο Langbroek σε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Το αντικείμενο είναι σχετικά μικρό και, ακόμη και αν δεν διαλυθεί, «ο κίνδυνος είναι παρόμοιος με αυτόν μιας τυχαίας πτώσης μετεωρίτη, κάτι που συμβαίνει αρκετές φορές κάθε χρόνο. Διατρέχετε μεγαλύτερο κίνδυνο να σας χτυπήσει κεραυνός στη ζωή σας», τόνισε.

Η πιθανότητα το διαστημικό σκάφος να χτυπήσει κάποιον ή κάτι είναι μικρή, πρόσθεσε ο Ολλανδός επιστήμονας, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς».

Σύμφωνα με τον Langbroek, το διαστημικό σκάφος βάρους σχεδόν 500 κιλών είναι πολύ πιθανό να επιβιώσει από την επανείσοδο, καθώς κατασκευάστηκε για να αντέξει μια κάθοδο μέσα από την πυκνή σε διοξείδιο του άνθρακα ατμόσφαιρα της Αφροδίτης.

Οι ειδικοί αμφιβάλλουν ωστόσο, αν το αλεξίπτωτο της κάψουλας θα λειτουργήσει μετά από τόσα χρόνια, ενώ σημειώνουν ότι μπορεί να έχει διαβρωθεί και η θερμική ασπίδα της μετά από τόσο καιρό σε τροχιά.

Όπως αναφέρει σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ο Jonathan McDowell, επιστήμονας του Κέντρου Κέντρο Αστροφυσικής Harvard-Smithsonian, θα ήταν καλύτερα εάν δεν αντέξει η θερμική ασπίδα της κάψουλας, ώστε να εξαϋλωθεί, διότι σε διαφορετική περίπτωση «θα επανεισέλθει άθικτη και θα έχουμε ένα μεταλλικό αντικείμενο μισού τόνου να πέφτει από τον ουρανό».

Το διαστημικό σκάφος θα μπορούσε να επανεισέλθει στην ατμόσφαιρα της γης οπουδήποτε μεταξύ 51,7 μοιρών βόρειου και νότιου γεωγραφικού πλάτους, ήτοι σε μια απόσταση από το Λονδίνο και το Έντμοντον στην Αλμπέρτα του Καναδά, μέχρι σχεδόν το Ακρωτήριο Χορν της Νότιας Αμερικής. Αλλά καθώς το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη καλύπτεται από νερό, «οι πιθανότητες να καταλήξει σε κάποιον ωκεανό είναι πολλές», είπε ο Langbroek.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.