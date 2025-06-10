AI Greece: Ξεκινάει το πρώτο ελληνικό podcast για την τεχνητή νοημοσύνη

Ένα νέο podcast έρχεται να καταγράψει την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Το AI Greece, με τον Μηνά Μάριο Κόντη, παρουσιάζει τους Έλληνες που δημιουργούν, ερευνούν και εμπορεύονται την AI τεχνολογία.



Ποιος είναι ο host, Μηνάς Μάριος Κόντης

Ο Μηνάς Μάριος είναι founder του Univation, μιας πλατφόρμας που συνδέει καθηγητές από πάνω από 30 πανεπιστήμια παγκοσμίως με κορυφαίους μέντορες. Έχει συνεργαστεί με startups από το Y Combinator κατασκευάζοντας AI agents και έχει κάνει mentoring στο AI σε πάνω από 200 φοιτητές στο Columbia University.

"Πιστεύω ότι είναι η ώρα για αυτή τη δράση και τη γνώση και στην Ελλάδα", δηλώνει ο Μηνάς Μάριος στο πρώτο επεισόδιο.



Τι θα δούμε στο AI Greece

Το podcast θα φιλοξενεί ελληνικές AI startups που κατακτούν τον κόσμο, κορυφαίους Ερευνητές στο AI, Πολιτικούς που διαμορφώνουν το κανονιστικό πλαίσιο και χαράσσουν τις στρατηγικές για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας.

"Η εποχή της νοημοσύνης είναι εδώ"

Στο εναρκτήριο επεισόδιο, μέσα από τα λόγια του Sam Altman, CEO της OpenAI ταξιδεύουμε στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον:

"Μέσα στις επόμενες δεκαετίες θα κάνουμε πράγματα που στους παππούδες μας θα φαίνονταν μαγικά.".

Το μέλλον που περιγράφει περιλαμβάνει προσωπικούς AI δασκάλους για κάθε παιδί, εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη 24/7, ενέργεια χωρίς ρύπους και φάρμακα για τον καρκίνο. "Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Είναι το αύριο που χτίζεται σήμερα", τονίζει.

Πού μπορείτε να το βρείτε

Το AI Greece είναι διαθέσιμο σε YouTube και Spotify.

Νέα επεισόδια κάθε Πέμπτη με κορυφαίους καλεσμένους από τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Μηνά Μάριο Κόντη στο LinkedIn (linkedin.com/in/minas-marios-kontis) και Instagram (@minasmarios).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.