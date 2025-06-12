Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο είδος δεινόσαυρου στη συλλογή ενός μουσείου της Μογγολίας, το οποίο, όπως λένε, «ξαναγράφει» την εξελικτική ιστορία των τυραννόσαυρων.

Σύμφωνα με το BBC, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δύο σκελετοί, ηλικίας 86 εκατομμυρίων ετών, ανήκαν σε ένα είδος που πλέον θεωρείται ο κοντινότερος γνωστός πρόγονος όλων των τυραννόσαυρων, της ομάδας σαρκοφάγων δεινοσαύρων στην οποία ανήκει και ο εμβληματικός Tyrannosaurus rex (T. rex).

Το νέο είδος ονομάστηκε Khankhuuluu mongoliensis (προφέρεται: χαν-ΚΟΥ-λου μογκολιένσις), που σημαίνει «Πρίγκιπας Δράκος της Μογγολίας».

Η ανακάλυψη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature, προσφέρει μια σημαντική ματιά στο πώς οι τυραννόσαυροι εξελίχθηκαν ώστε να γίνουν ισχυρά αρπακτικά που κυριάρχησαν στη Βόρεια Αμερική και την Ασία μέχρι την εξαφάνιση των δεινοσαύρων.

«Ο όρος ‘Πρίγκιπας’ αναφέρεται στο ότι πρόκειται για έναν πρώιμο, μικρότερο τυραννοσαυροειδή», εξηγεί η καθηγήτρια παλαιοντολογίας Darla Zelenitsky από το Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι στον Καναδά. Οι τυραννοσαυροειδείς είναι μια υπεροικογένεια σαρκοφάγων δεινοσαύρων που περπατούσαν στα δύο πόδια.

Ωστόσο, οι πρώτοι τυραννοσαυροειδείς ήταν μικροσκοπικοί.

Ο υποψήφιος διδάκτορας Jared Voris, που ηγήθηκε της μελέτης μαζί με την καθηγήτρια Zelenitsky, εξηγεί πως «ήταν πολύ μικρά, ευκίνητα αρπακτικά που ζούσαν στη σκιά άλλων κορυφαίων σαρκοφάγων δεινοσαύρων».

Το Khankhuuluu αντιπροσωπεύει μια εξελικτική μετάβαση από τους μικρούς αυτούς θηρευτές της Ιουρασικής περιόδου στους τρομερούς γίγαντες, όπως ο T. rex. Το βάρος του υπολογίζεται περίπου στα 750 κιλά, ενώ ένας ενήλικος T. rex μπορούσε να φτάσει έως και οκτώ φορές βαρύτερος.

«Πρόκειται για ένα μεταβατικό απολίθωμα», εξηγεί η Zelenitsky, «μεταξύ των πρώιμων προγόνων και των πανίσχυρων τυραννόσαυρων».

«Μας βοήθησε να αναθεωρήσουμε το γενεαλογικό δέντρο των τυραννόσαυρων και να ξαναγράψουμε όσα γνωρίζαμε για την εξέλιξή τους», προσθέτει.

Το νέο είδος παρουσιάζει πρώιμα εξελικτικά χαρακτηριστικά που υπήρξαν καθοριστικά στην επιβολή των τυραννόσαυρων, όπως η μορφή του κρανίου που εξασφάλιζε ισχυρή δαγκωματιά.

Ο Voris εξηγεί:

«Βλέπουμε χαρακτηριστικά στο ρινικό οστό του που με την πάροδο του χρόνου οδήγησαν στη δημιουργία της ισχυρής δύναμης δαγκώματος των τυραννόσαυρων».

Η εξέλιξη αυτής της ισχυρής δαγκωματιάς επέτρεψε στους T. rex να επιτίθενται σε μεγαλύτερα θηράματα και να θρυμματίζουν ακόμη και οστά.

Οι δύο μερικοί σκελετοί που εξετάστηκαν στη μελέτη ανακαλύφθηκαν αρχικά στη Μογγολία στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Αρχικά είχαν ταξινομηθεί ως μέλη ενός γνωστού είδους, του Alectrosaurus, αλλά όταν ο Voris τους επανεξέτασε, αναγνώρισε χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν σε τυραννόσαυρο και διαφοροποιούσαν τα απολιθώματα.

«Θυμάμαι έλαβα μήνυμα από τον Jared – πίστευε ότι πρόκειται για νέο είδος», ανακαλεί η Zelenitsky.

Το γεγονός ότι αυτή η ομάδα δεινοσαύρων μπορούσε να μετακινηθεί μεταξύ Βόρειας Αμερικής και Ασίας – μέσω χερσαίων γεφυρών που συνέδεαν τη Σιβηρία με την Αλάσκα εκείνη την εποχή – διευκόλυνε την εγκατάστασή τους σε διαφορετικά οικοσυστήματα.

Ο Voris εξηγεί ότι «η μετακίνηση μεταξύ των ηπείρων ουσιαστικά επιτάχυνε την εξέλιξη διαφορετικών ομάδων τυραννόσαυρων» για εκατομμύρια χρόνια.

Η Zelenitsky προσθέτει:

«Αυτή η ανακάλυψη μας δείχνει ότι, πριν οι τυραννόσαυροι γίνουν βασιλιάδες, ήταν πρώτα πρίγκιπες».

