Αρκετοί μεγάλοι ιστότοποι, όπως οι Google, Amazon Web Services και Spotify, φαίνεται ότι αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα ή διακοπές λειτουργίας την Πέμπτη, με τις αναφορές για διακοπές στο DownDetector.com να αυξάνονται κατά τη διάρκεια του απογεύματος, ενώ η εταιρεία διαδικτύου Cloudflare ανέφερε ευρείες διακοπές υπηρεσιών.

Το Google Cloud δεν λειτουργούσε για χιλιάδες χρήστες την Πέμπτη, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών Downdetector.com.

Υπήρξαν περισσότερα από 13.000 περιστατικά ατόμων που ανέφεραν προβλήματα με το Google Cloud και περισσότερες από 27.000 αναφορές στο Spotify γύρω στις 2:26 μ.μ. ET, σύμφωνα με το Downdetector, το οποίο παρακολουθεί τις διακοπές λειτουργίας συγκεντρώνοντας αναφορές κατάστασης από διάφορες πηγές.

Οι αριθμοί του Downdetector βασίζονται σε αναφορές που υποβάλλονται από χρήστες. Ο πραγματικός αριθμός των χρηστών που επηρεάζονται ενδέχεται να διαφέρει.

