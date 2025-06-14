Με μεγάλη συμμετοχή από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό και επιχειρηματικό κόσμο και σημαντικές παρεμβάσεις από κορυφαίους εκπροσώπους της Κομισιόν, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Ιουνίου 2025 στην αίθουσα «Ερμής» του ΕΒΕΑ η ημερίδα με τίτλο: «Η Ελλάδα και η Ε.Ε. στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης» η οποία οργανώθηκε με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Τσιόδρα.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των ευκαιριών, των προκλήσεων και των στρατηγικών επιλογών που καλούνται να λάβουν η Ελλάδα και η Ευρώπη προκειμένου να διασφαλίσουν ένα ανθρώπινο, δημοκρατικό και καινοτόμο ψηφιακό μέλλον. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από τέσσερα θεματικά πάνελ που κάλυψαν την παραγωγική αξιοποίηση της AI στην οικονομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης, τις εφαρμογές AI στη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία στην υγεία καθώς επίσης και το αναδυόμενο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και τις startups του χώρου.

Στη θεματική για την οικονομία συμμετείχαν ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο ομότιμος καθηγητής του ΕΜΠ και πρόεδρος του ΕΔΥΤΕ Στέφανος Κόλλιας και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Βαγγέλης Καρκαλέτσης, με συντονιστή της συζήτησης τον Δημήτρη Τσιόδρα.

Στο πάνελ για την Παιδεία, το παρόν έδωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ο προεδρεύων και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής Χαράλαμπος Τσέκερης, ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Χρήστος Ταραντίλης και ο ιδρυτής και CEO της 100mentors Γιώργος Νικολετάκης. Συντονιστής ήταν ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, δικηγόρος Ορφέας Γεωργίου.

Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης άνοιξε τη συζήτηση στη θεματική για την Υγεία την οποία συντόνισε ο Ταμίας του ΠΙΣ, ιατρός Βασίλης Ψυχογιός ενώ συμμετείχαν σε αυτή η Ισμήνη Κριάρη πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, ο αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΚΠΑ Στάθης Ευσταθόπουλος και ο Επιστημονικός Διευθυντής στην «Ευγονία», δρ. Γεώργιος Λαϊνάς.

Στο πάνελ για την Τεχνίτη Νοημοσύνη στο ελληνικό τοπίο με συντονιστή τον διευθυντή του Capital.gr, δημοσιογράφο Σπύρο Δημητρέλη τοποθετήθηκαν ο διευθυντής της ερευνητικής μονάδας «Αρχιμήδης» Σπύρος Σελλής, ο ιδρυτής του Πάρκου Καινοτομίας JOIST Τάσος Βασιλειαδης, η υπεύθυνη εταιρικών σχέσεων της Prisma Electronics Δήμητρα Μαρίνα Γιορδαμλή, ο chief innovation officer της Space Hellas Σωτήρης Καραγιάννης και ο συνιδρυτής και CEOτης EVENLY Παναγιώτης Κωνσταντινίδης.

Στις παρεμβάσεις του, ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μεταξύ άλλων τόνισε οτι η τεχνητή νοημοσύνη διαμορφώνει ήδη τον κόσμο γύρω μας, αποτελώντας τη βάση για την επόμενη φάση παραγωγικότητας και κοινωνικής εξέλιξης. Το ζητούμενο πλέον είπε, δεν είναι αν θα την υιοθετήσουμε, αλλά πώς θα την εντάξουμε με όρους δικαιοσύνης, διαφάνειας και κοινωνικού οφέλους. Η Ελλάδα δε μένει πίσω.

Με μια ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη, η κυβέρνηση θέτει τις αρχές: ηθική χρήση, καινοτομία, κοινωνική υπευθυνότητα. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, εξασφαλίστηκαν πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ για έργα που ενσωματώνουν AI στη δημόσια διοίκηση, την υγεία, την εκπαίδευση και τη φορολογική πολιτική.

Ξεχωρίζει η ενίσχυση της ΑΑΔΕ με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την πρόληψη φοροδιαφυγής και η δημιουργία Εθνικών Υποδομών Δεδομένων, που διασφαλίζουν διαλειτουργικότητα και ασφάλεια. Παράλληλα, αναπτύσσονται προγράμματα ψηφιακής κατάρτισης με στόχο 150.000 πολίτες και επαγγελματίες να αποκτήσουν σχετικές δεξιότητες έως το 2026.

Η ίδρυση κόμβων όπως το «Demokritos AI Hub» φέρνει κοντά την έρευνα με την επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας το οικοσύστημα καινοτομίας. Η AI λειτουργεί ως μοχλός μεταρρυθμιστικής επιτάχυνσης: μειώνει γραφειοκρατία, βελτιώνει τη δημόσια διοίκηση, ενισχύει στοχευμένες κοινωνικές πολιτικές. Όμως η πρόκληση είναι και πολιτική: αφορά την ισότητα, την προστασία των δεδομένων και τη δίκαιη κατανομή του πλούτου.

Το όραμα, κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης είναι σαφές: η Ελλάδα να γίνει κόμβος αξιόπιστης, ανθρώπινης AI στα Βαλκάνια. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη παρούσα – και η ώρα να τη διαμορφώσουμε, είναι τώρα».

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε το στρατηγικό σχέδιο ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για απειλή, αλλά για εργαλείο που ενισχύει τη μάθηση και μειώνει τις ανισότητες. Στόχος είναι η αξιοποίηση της AI με υπευθυνότητα, ανθρώπινη προσέγγιση και ίσες ευκαιρίες για όλους. Κεντρική καινοτομία αποτελεί το Ψηφιακό Φροντιστήριο, που λειτουργεί ήδη πιλοτικά για μαθητές της Γ’ Λυκείου. Προσφέρει δωρεάν διαδραστικά μαθήματα, ακόμη και σε νοηματική, αξιοποιώντας AI για εξατομικευμένη υποστήριξη. Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα «Ψηφιακό Σχολείο 2», που περιλαμβάνει εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, διαδραστικά τεστ, ολογράμματα και έξυπνες πλατφόρμες μάθησης προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε μαθητή.

Η Υπουργός διευκρίνισε πως η τεχνολογία δεν υποκαθιστά τον δάσκαλο, αλλά ενισχύει το έργο του, δίνοντάς του περισσότερο χρόνο για ουσιαστική επαφή με τους μαθητές. Στον επαγγελματικό προσανατολισμό, εργαλεία AI εφαρμόζονται πιλοτικά για να βοηθήσουν τους μαθητές να ανακαλύψουν τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους Κρίσιμος άξονας είναι η επιμόρφωση: πάνω από 155.000 εκπαιδευτικοί θα έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση AI μέχρι το τέλος του 2025. Παράλληλα, προωθείται η διδασκαλία υπολογιστικής σκέψης και AI από το δημοτικό, ώστε οι μαθητές να γίνουν συνειδητοί πολίτες του ψηφιακού κόσμου.

Κλείνοντας, η κ. Ζαχαράκη μίλησε για ένα παιδί σε ειδικό σχολείο της Πεντέλης που συμμετέχει για πρώτη φορά ενεργά μέσω εργαλείων AI: «Αυτό είναι το μέλλον — η τεχνητή νοημοσύνη ως γέφυρα ένταξης».

«Η τεχνολογία μετασχηματίζει ριζικά τον χώρο της υγείας, με ρυθμούς πρωτοφανείς» υπογράμμισε ο υπουργός Υγείας ‘Αδωνις Γεωργιάδης καθώς η τεχνητή νοημοσύνη, η διαχείριση δεδομένων και τα αυτοματοποιημένα συστήματα δεν αλλάζουν απλώς τον τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών· αλλά επαναπροσδιορίζουν ολόκληρο το οικοσύστημα περίθαλψης. Η Ελλάδα, είπε ο υπουργός «για πρώτη φορά, δεν ακολουθεί τις εξελίξεις. Είναι μπροστά – μαζί με χώρες όπως η Εσθονία και η Φινλανδία – και αξιοποιεί το ψηφιακό της άλμα ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα».

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε επίσης ότι:

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση εφαρμόζεται ήδη καθολικά (100%), έναντι μόλις 17% στη Γερμανία, ενώ ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας λειτουργεί ήδη και μέχρι τις αρχές του 2026 θα καλύπτει ολόκληρο τον πληθυσμό. Οι πολίτες έχουν πρόσβαση στις ιατρικές τους πληροφορίες, από φάρμακα μέχρι απεικονιστικές εξετάσεις, ενώ θα μπορούν να ζητούν και δεύτερη γνώμη, εξ αποστάσεως.

Παράλληλα, προχωρά η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή ιατρική πράξη: από τη φωνητική συνταγογράφηση που μειώνει λάθη και γραφειοκρατία, έως τα τηλεφωνικά κέντρα πρώτης γραμμής, όπου ο “τηλεφωνητής” πλέον ενισχύεται από AI. Πιλοτικά εφαρμόζεται ήδη και σύστημα διαχείρισης επειγόντων, που αξιολογεί ασθενείς πριν καν φτάσουν στο νοσοκομείο, δίνοντας οδηγίες ή ακόμα και συνταγή από απόσταση.

Και ο υπουργός Υγείας πρόσθεσε: «Η ψηφιακή υγεία δεν είναι απλώς τεχνολογική καινοτομία. Είναι εργαλείο κοινωνικής ισότητας: ο γιατρός σε μια απομακρυσμένη περιοχή θα έχει τα ίδια δεδομένα και εργαλεία με έναν γιατρό σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι επενδυτικοί κολοσσοί, όπως η Pure Health από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, επιλέγουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας το δυναμικό του ελληνικού συστήματος υγείας, καταλήγοντας: «Μέσα σε λιγότερα από πέντε χρόνια, ο κόσμος της υγείας δεν θα είναι ο ίδιος. Η πρόκληση είναι τεράστια. Αλλά ακόμη μεγαλύτερη είναι η ευκαιρία – να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο, ποιοτικό και δημοκρατικό σύστημα υγείας για όλους».

Στην ημερίδα το παρών έδωσε και ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Παύλος Μαρινάκης ο οποίος στάθηκε στην ευθύνη της πολιτικής να διαχειριστεί τις μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές με σοβαρότητα και θεσμική ωριμότητα: «Δεν αρκεί να πούμε “ναι” στην τεχνολογία, είπε χαρακτηριστικά. Πρέπει να πούμε πώς θα την κάνουμε σύμμαχο. Πώς θα ενισχύσουμε και δεν θα απειλήσουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, την ποιότητα της ζωής, την κοινωνική συνοχή. Δεν είναι μόνο τεχνολογία – είναι αξίες».

Ο οργανωτής της ημερίδας, ευρωβουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Τσιόδρας αναφέρθηκε στις συζητήσεις που γίνονται για την τεχνητή νοημοσύνη στην Επιτροπή για την Βιομηχανία, την Ερευνα και την Ενέργεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην οποία είναι μέλος υπογραμμίζοντας: «Στην ΕΕ γίνεται μεγάλη συζήτηση και λαμβάνονται αποφάσεις ώστε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί να είναι ούτε τυφλή ούτε ουδέτερη. Πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο, να ενισχύει τη δημοκρατία και να στηρίζει την κοινωνική συνοχή. Η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να είναι συνδιαμορφωτής των εξελίξεων, όχι απλός αποδέκτης τους» και έκλεισε την ημερίδα καλώντας όλους τους φορείς να εργαστούν με συνέπεια και συνεργασία: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνον πρόκληση. Είναι και ευκαιρία. Και η Ελλάδα έχει το ανθρώπινο δυναμικό, τις δομές και το πολιτικό όραμα για να ηγηθεί στο νέο ευρωπαϊκό τοπίο» κατέληξε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ.





