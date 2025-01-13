Αν είστε λάτρης του skygazing, φροντίστε να έχετε τα μάτια σας στον ουρανό απόψε.

Ένας κομήτης, που εμφανίζεται μία φορά στα χίλια χρόνια, πρόκειται να γίνει ορατός για πρώτη φορά μετά από 160.000 χρόνια και δεν θέλετε να τον χάσετε.

Ο κομήτης, που ονομάζεται C/2024 G3 (ATLAS), ανακαλύφθηκε από το σύστημα έρευνας ATLAS και πλησιάζει σιγά σιγά το εσωτερικό ηλιακό σύστημα.

Οι τρέχοντες υπολογισμοί δείχνουν ότι θα κάνει την πιο κοντινή του προσέγγιση στον ήλιο σήμερα σε απόσταση περίπου 1,3 εκατομμυρίων χλμ.

Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ μακριά, είναι σχετικά κοντά, με τους αστρονόμους να βαφτίζουν τον κομήτη ως «ηλιοβασίλεμα».

Ο δρ Shyam Balaji, ερευνητής στη φυσική και την κοσμολογία των αστροσωματιδίων στο King's College του Λονδίνου, είπε: «Ο κομήτης αναμένεται να πλησιάσει τον Ήλιο (γνωστό ως περιήλιο) γύρω στις 13 Ιανουαρίου 2025.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με όλους τους κομήτες, η ορατότητα και η φωτεινότητά του μπορεί να είναι απρόβλεπτες.

Οι παρατηρητές μπορεί να έχουν ευκαιρίες να το εντοπίσουν τις μέρες γύρω από το περιήλιο, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τη συμπεριφορά του κομήτη».

Οι κομήτες είναι παγωμένα υπολείμματα από τον σχηματισμό του ηλιακού συστήματος που αποτελείται από σκόνη, πέτρες και πάγους.

Το πλάτος τους κυμαίνεται από μερικά χλμ έως δεκάδες χλμ, αλλά καθώς περιφέρονται πιο κοντά στον Ήλιο θερμαίνονται και εκτοξεύουν αέρια και σκόνη σε ένα λαμπερό κεφάλι που μπορεί να είναι μεγαλύτερο από έναν πλανήτη.

Comet Atlas in northwestern Colorado over Steamboat Springs, Hayden, USA 🇺🇸 pic.twitter.com/ek08Ndq4DT — MrInsane (@MrInsane97) January 13, 2025

Αυτό το υλικό σχηματίζει μια «ουρά» που εκτείνεται σε εκατομμύρια χλμ και τα κάνει ένα εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανό.

Η NASA εκτιμά ότι υπάρχουν δισεκατομμύρια κομήτες που περιφέρονται γύρω από τον Ήλιο στη Ζώνη Kuiper - μια περιοχή του ηλιακού συστήματος που φιλοξενεί τον Πλούτωνα - και το πιο απομακρυσμένο Νέφος Oort.

Κατά το πέρασμά του, η φωτεινότητα του κομήτη C/2024 G3 θα επηρεαστεί από την εγγύτητά του στον ήλιο, σύμφωνα με τον δρ Balaji.

«[Αυτό] προκαλεί την εξάχνωση του πάγου και των παγωμένων αερίων, δημιουργώντας κόμη και ενδεχομένως ουρά», εξήγησε.

«Ενώ ορισμένες προβλέψεις υποδηλώνουν ότι θα μπορούσε να γίνει αρκετά φωτεινό, οι προβλέψεις για τη φωτεινότητα του κομήτη είναι εμφανώς αβέβαιες.

Πολλοί κομήτες καταλήγουν να είναι πιο αμυδροί από ό,τι αναμενόταν αρχικά».

Πότε θα μπορέσουμε να τον δούμε

Ο κομήτης θα είναι πιο εύκολα ορατός για τους ανθρώπους στο νότιο ημισφαίριο, οι οποίοι θα μπορούν να κοιτάζουν προς τον ανατολικό ορίζοντα πριν την ανατολή του ηλίου ή τον δυτικό ορίζοντα μετά τη δύση του ηλίου.

Ωστόσο, εάν βρίσκεστε στο βόρειο ημισφαίριο (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου), οι συνθήκες θέασης μπορεί να είναι ελαφρώς πιο δύσκολες, λόγω της θέσης του κομήτη σε σχέση με τον ήλιο.

Το Κεντρικό Γραφείο Αστρονομικών Τηλεγραφημάτων, προβλέπει ότι ο κομήτης θα κάνει την πλησιέστερη προσέγγισή του στον ήλιο στις 10.17 π.μ. GMT σήμερα, προτού περάσει από τη Γη λίγες ώρες αργότερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το New Scientist, ο κομήτης θα είναι ορατός μέχρι τις 14 Ιανουαρίου.

Στην πραγματικότητα, η καλύτερη ώρα προβολής για μέρη όπως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα έρθει περίπου 30 λεπτά μετά τη δύση του ηλίου αύριο.

Αν χάσετε την ευκαιρία να τον δείτε, υπάρχουν άσχημα νέα.

Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι πρόκειται για έναν κομήτη «μακράς περιόδου», που σημαίνει ότι θα πρέπει να περιμένετε χιλιάδες χρόνια μέχρι να επιστρέψει στο ηλιακό σύστημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.