Μοναστήρι 1.500 ετών ανακαλύφθηκε στο νότιο Ισραήλ

Αρχαιολόγοι από την Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ (IAA) ανακάλυψαν βόρεια της πόλης Κιριάτ Γκατ (Kiryat Gat), στο νότιο Ισραήλ, ένα τεράστιο μοναστηριακό συγκρότημα βυζαντινής εποχής, ηλικίας 1.500 ετών.

Στο εσωτερικό του μοναστηριού υπάρχει ένα μεγάλο ψηφιδωτό με μια ελληνική επιγραφή που γράφει: «Εν ειρήνη η είσοδος και η έξοδος» (Δευτερονόμιο Ε').

Το ψηφιδωτό χρονολογείται στον 5ο-6ο αιώνα μ.Χ.

Στο εσωτερικό του μοναστηριού υπάρχει ένα μεγάλο ψηφιδωτό με μια ελληνική επιγραφή που γράφει: «ΕΝ ΕΙΡΗΝΗ Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ»… pic.twitter.com/C1dt3UfhhG — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) January 13, 2025

Οι αρχαιολόγοι χαρακτήρισαν τη βυζαντινή μονή «τη μεγαλύτερη και πιο σημαντική τοποθεσία που ανακαλύφθηκε στην περιοχή» από την περίοδο αυτή.

Το μωσαϊκό θεωρείται «ένα από τα πιο μοναδικά που έχουν βρεθεί ποτέ στο Ισραήλ», σύμφωνα με τον Mark Avrahami, ο οποίος ηγείται των προσπαθειών συντήρησης στο IAA.

Το συγκρότημα ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών που σχετίζονται με την ανάπτυξη μιας νέας γειτονιάς βόρεια της πόλης.

Η πλειονότητα των κτριών και των ευρημάτων χρονολογούνται στη βυζαντινή εποχή (5ος-6ος αιώνες Κ.Χ.), αν και ένα παλαιότερο στρώμα χρονολογείται από την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο, περίπου 600 χρόνια πριν, είπαν οι ερευνητές.

Το κύριο ψηφιδωτό δάπεδο ήταν διακοσμημένο με εικόνες «σταυρών, λιονταριών, περιστεριών, ενός αμφορέα, λουλουδιών και γεωμετρικών μοτίβων».

Στο κέντρο υπήρχε η βιβλική επιγραφή στα ελληνικά: «Εν ειρήνη η είσοδος και η έξοδος».

Κοντά στο κεντρικό κτίριο της μονής, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν «ένα πολύ εξελιγμένο πατητήρι», το οποίο είχε επισκευαστεί πολλές φορές, υποδεικνύοντας «ότι η οικοδόμηση και η ανάπτυξη αυτού του οινοποιείου απαιτούσε σημαντικούς οικονομικούς πόρους, χρόνο και μια σειρά επαγγελματικής εργασίας και προσπάθειας».

Οι αίθουσες ζύμωσης είχαν μωσαϊκά δάπεδα ενώ στο δάπεδο της συλλεκτικής δεξαμενής, πάνω σε μερικές πλάκες, διακρίνονται ακόμη ελληνικά γράμματα.

Πηγή: skai.gr

