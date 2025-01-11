Θάλεια: Το νέο ψηφιακό avatar του e- ΕΦΚΑ στη «μάχη» για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων

Στη «μάχη» για την περαιτέρω βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών ρίχνει ο e-ΕΦΚΑ την Τεχνητή Νοημοσύνη, με τη λειτουργία ενός νέου εργαλείου, με την ονομασία «Θάλεια», στοχεύοντας στην άμεση ανταπόκριση στα ερωτήματα των ασφαλισμένων.

Η «Θάλεια», η οποία έχει τεθεί σε λειτουργία από τον Σεπτέμβριο του 2024, είναι ένα ψηφιακό avatar, που δημιούργησε ο e-ΕΦΚΑ. Είναι μια ψηφιακή βοηθός, η οποία παρέχει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις των πολιτών σχετικά με θέματα κοινωνικής ασφάλισης, συντάξεων, εισφορών και άλλων υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ.

Επιδίωξη της νέας υπηρεσίας, η οποία εντάχθηκε στο πολυκαναλικό σύστημα εξυπηρέτησης του φορέα και στο σύνολο των 110 ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, είναι ο πολίτης να ενημερώνεται γρήγορα και εύκολα, αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες, τις οποίες παρέχει η τεχνολογία.

Τα πρώτα δείγματα γραφής αξιολογούνται θετικά από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του φορέα. Στην παρούσα φάση, οι ερωτήσεις, που απαντώνται, κατηγοριοποιούνται ως εξής: ερωτήσεις γενικά για τον e-ΕΦΚΑ, την ασφάλιση και τις εισφορές, τις παροχές και τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), τις συντάξεις, τον έλεγχο ασφάλισης και εισφορών, τους οφειλέτες (ΚΕΑΟ) και τη διακρατική κοινωνική ασφάλιση.

Ωστόσο, η διαδικασία είναι δυναμική και αναβαθμίζεται διαρκώς, καθώς η «Θάλεια», η οποία απαντά σε ερωτήσεις που έχουν προκύψει από την επικοινωνία των πολιτών με τον φορέα, τροφοδοτείται συνεχώς με πρόσθετο υλικό, εξασφαλίζοντας απαντήσεις σε περισσότερα πεδία ερωτήσεων. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ανατροφοδότηση διαδραματίζει το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών 1555, από το οποίο ο e-ΕΦΚΑ αντλεί τα νέα ερωτήματα.

Τα οφέλη

Σύμφωνα με στελέχη του e-ΕΦΚΑ, η «Θάλεια» έχει ως στόχο να καλύψει τα τρία «α» που απασχολούν τους ασφαλισμένους, την «απορία» τους, την «αμφιβολία» τους και την «ανησυχία» τους.

Είναι ένα ακόμα μέσο εξυπηρέτησης του πολίτη, που μπορεί με οπτικό και ακουστικό τρόπο, σε συνδυασμό με εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, να απαντήσει δυναμικά σε ερωτήσεις του.

Πρόκειται για μια υπηρεσία του φορέα, που έρχεται να προστεθεί για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα εύκολης πλοήγησης με σαφείς οδηγίες, καθώς ο σχεδιασμός των απαντήσεων εξασφαλίζει ότι είναι κατανοητές για άτομα με προβλήματα όρασης, άτομα με προβλήματα ακοής, ακόμα και για άτομα με γνωστικές ή άλλες δυσκολίες.

Σημειώνεται ότι η «Θάλεια» είναι διαθέσιμη, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ, κάνοντας την πληροφορία άμεσα προσβάσιμη για όλους: https://www.efka.gov.gr/el/menoy/sychnes-eroteseis-kai-apanteseis

