Μασκ: Η Neuralink εμφύτευσε τσιπ εγκεφάλου και σε τρίτο ασθενή

Το τσιπ εγκεφάλου-υπολογιστή της Neuralink έχει εμφυτευτεί και σε έναν τρίτο ασθενή και η εταιρεία έχει σχέδια για περίπου 20 έως 30 ακόμη εμφυτεύματα το 2025, δήλωσε ο ιδρυτής της Ίλον Μασκ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.
«Έχουμε πλέον τρεις ανθρώπους με εμφυτευμένο το Neuralink και όλοι λειτουργούν καλά», δήλωσε ο Μασκ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λας Βέγκας αυτή την εβδομάδα που μεταδόθηκε από το X.
Η Neuralink είναι μία από τις ολοένα αυξανόμενες νεοσύστατες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εγκεφαλικά εμφυτεύματα που μπορούν να βοηθήσουν στη θεραπεία νόσων όπως η παράλυση και η ALS.Πριν από ένα χρόνο, η Neuralink ανέφερε ότι είχε εμφυτεύσει τη συσκευή της στον πρώτο της ασθενή, τον Noland Arbaugh.
Η εταιρεία έχει επί του παρόντος καταχωρίσει δύο αμερικανικές μελέτες για τις συσκευές της στον FDA. Η μελέτη Prime, που έχει σχεδιαστεί για περίπου πέντε ασθενείς, επιτρέπει σε παράλυτους ασθενείς να ελέγχουν εξωτερικές συσκευές όπως υπολογιστές ή smartphones με το μυαλό τους. Μια δεύτερη μελέτη, η Convoy, έχει σχεδιαστεί για τρεις ασθενείς και τους επιτρέπει να ελέγχουν συσκευές όπως βοηθητικούς ρομποτικούς βραχίονες.
