Ο αρχαίος κομήτης C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS έκανε χθες το βράδυ, περίπου στις 22.00, μία σπανιότατη εμφάνιση πάνω από τον αττικό ουρανό και όσοι τυχεροί έστρεψαν το βλέμμα τους ψηλά τη στιγμή που περνούσε, αντίκρισαν ένα μοναδικό θέαμα.

Ο «C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS» ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2023 και έκανε για πρώτη φορά το ντεμπούτο του στο εσωτερικό ηλιακό μας σύστημα – ουσιαστικά εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία.

Χαρακτηρίζεται τις τελευταίες ημέρες ως «ο κομήτης του αιώνα» για το πόσο φωτεινός είναι και πόσο εύκολα μπορεί να γίνει ορατός από τη Γη.

Ο κομήτης έγινε επίσης ορατός και πάνω από τη Λέσβο.

Πρόκειται για έναν κομήτη μακράς περιόδου που επιστρέφει στο εσωτερικό του ηλιακού συστήματος μία φορά κάθε 80.000 χρόνια, οπότε θα αργήσει παααάρα πού να ξαναεμφανιστεί…

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία της Βρετανίας, «ήταν ορατός για τελευταία φορά από τη Γη όταν οι Νεάντερταλ περπατούσαν στον πλανήτη».

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2024 ο κομήτης A3 έφτασε στο περιήλιό του, δηλαδή στο κοντινότερο σημείο από τον Ήλιο, σε απόσταση 58 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Στις 12 Οκτωβρίου ξεκίνησε το πλησιέστερο πέρασμά του από τη Γη, σε απόσταση περίπου 70 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Στην πρώτη του εμφάνιση, εκτός από την Αττική, ο αρχαίος κομήτης φώτισε τον ουρανό πάνω από τη Ρωσία, την Κίνα, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ και εικόνες του κατέκλυσαν το διαδίκτυο.

Comet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) time lapse from 1847–1937 MST 13 October 2024. Was able to capture the anti tail (and too many headlights). 85mm lens cropped to 16:9 aspect ratio.



Ashurst Lake, Coconino National Forest, Arizona.#comet #astrophotography pic.twitter.com/ubUAkgGjCH — David Blanchard (@dblanchard_AZ) October 14, 2024

Πηγή: skai.gr

