Ο «κομήτης του αιώνα» πέρασε χθες το βράδυ πάνω από την Αττική – Δείτε τις μοναδικές εικόνες

Ο «C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS» ανακαλύφθηκε μόλις πέρσι και έκανε για πρώτη φορά το «ντεμπούτο» του στο εσωτερικό ηλιακό μας σύστημα - δηλαδή εμφανίστηκε για πρώτη φορά

Ο αρχαίος κομήτης C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS έκανε χθες το βράδυ, περίπου στις 22.00, μία σπανιότατη εμφάνιση πάνω από τον αττικό ουρανό και όσοι τυχεροί έστρεψαν το βλέμμα τους ψηλά τη στιγμή που περνούσε, αντίκρισαν ένα μοναδικό θέαμα. 

Ο «C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS» ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 2023 και  έκανε για πρώτη φορά το ντεμπούτο του στο εσωτερικό ηλιακό μας σύστημα – ουσιαστικά εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία.

Χαρακτηρίζεται τις τελευταίες ημέρες ως «ο κομήτης του αιώνα» για το πόσο φωτεινός είναι και πόσο εύκολα μπορεί να γίνει ορατός από τη Γη.

komitis

Ο κομήτης έγινε επίσης ορατός και πάνω από τη Λέσβο. 

κομιτης

komitis

Πρόκειται για έναν κομήτη μακράς περιόδου που επιστρέφει στο εσωτερικό του ηλιακού συστήματος μία φορά κάθε 80.000 χρόνια, οπότε  θα αργήσει παααάρα πού να ξαναεμφανιστεί… 

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία της Βρετανίας, «ήταν ορατός για τελευταία φορά από τη Γη όταν οι Νεάντερταλ περπατούσαν στον πλανήτη».

komitis

Στις 27 Σεπτεμβρίου 2024 ο κομήτης A3 έφτασε στο περιήλιό του, δηλαδή στο κοντινότερο σημείο από τον Ήλιο, σε απόσταση 58 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Στις 12 Οκτωβρίου ξεκίνησε το πλησιέστερο πέρασμά του από τη Γη, σε απόσταση περίπου 70 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Στην πρώτη του εμφάνιση, εκτός από την Αττική, ο αρχαίος κομήτης φώτισε τον ουρανό πάνω από τη Ρωσία, την Κίνα, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ισπανία και τις ΗΠΑ και εικόνες του κατέκλυσαν το διαδίκτυο.

Πηγή: skai.gr

κομήτης Αθήνα
