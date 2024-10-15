Αληθινό  "Inception": Για πρώτη φορά, άνθρωποι επικοινώνησαν στα όνειρά τους 

Την ταινία «Inception» θυμίζει ένα πρωτοποριακό πείραμα αμερικανικής νεοσύστατης εταιρίας με έδρα την Καλιφόρνια , η οποία απέδειξε ότι υπό συγκεκριμένες συνθήκες ύπνωσης, οι άνθρωποι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσα από τα ονειρλα τους.

Συγκεκριμένα, εθελοντές που συμμετείχαν στο πείραμα της REMspace, ο καθένας από το κρεβάτι του σπιτιού του, βίωσαν «διαυγή» όνειρα και αντάλλαξαν ένα απλό μήνυμα, χάρη σε ένα ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό

Το διαυγές ή συνειδητό όνειρο συμβαίνει στην φάση ύπνου REM, όταν το άτομο έχει επίγνωση ό,τι ονειρεύεται, ενώ ακόμη «βρίσκεται» μέσα στο όνειρο που βλέπει.

Το πείραμα και η πρώτη «συνομιλία» που ανταλλάχτηκε ποτέ σε όνειρα

Σύμφωνα με το Interesting Engineering, στο πείραμα οι συμμετέχοντες κοιμόντουσαν στα σπίτια τους, ενώ μια ειδικά ανεπτυγμένη συσκευή παρακολουθούσε εξ αποστάσεως τα εγκεφαλικά τους κύματα και άλλα δεδομένα ύπνου.

Όταν ο διακομιστής εντόπισε ότι ο πρώτος συμμετέχων άρχισε να βιώνει ένα διαυγές όνειρο, δημιούργησε μια τυχαία λέξη Remmyo - μιας γλώσσας ονείρων που ανιχνεύεται μέσω αισθητήρων και που ανέπτυξαν οι ερευνητές της εταιρείας - και του την έστειλε μέσω ακουστικών.

Ο συμμετέχων επανέλαβε τη λέξη στο όνειρό του και η απάντησή του καταγράφηκε και αποθηκεύτηκε στον διακομιστή. Ο δεύτερος συμμετέχοντας άρχισε να βιώνει ένα διαυγές όνειρο οκτώ λεπτά αργότερα. Έλαβε το αποθηκευμένο μήνυμα κάτι που επιβεβαίωσε όταν ξύπνησε.

Αυτό το πείραμα σηματοδοτεί την πρώτη «συνομιλία» που ανταλλάχτηκε ποτέ σε όνειρα.

Μάλιστα, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι δύο άλλα άτομα μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τον διακομιστή μέσω των ονείρων τους.

«Χθες, η επικοινωνία στα όνειρα έμοιαζε με επιστημονική φαντασία. Αύριο, θα είναι τόσο συνηθισμένο που δε θα μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτήν την τεχνολογία», δήλωσε ο Μάικλ Ραντούγκα, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της REMspace.

Τα «πλεονεκτήματα» των ονείρων REM

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο ύπνος REM επιτρέπει στα άτομα να βυθιστούν σε μια πλήρως ανεπτυγμένη πραγματικότητα όπου μπορούν να δουν, να ακούσουν, να αγγίξουν, να μυρίσουν, να γευτούν, να βιώσουν ευχαρίστηση και πόνο, ακόμη και να αλλάξουν το σώμα και το φύλο τους.

Ομως, σε αντίθεση με τη φυσική πραγματικότητα, ο ύπνος REM είναι απαλλαγμένος από περιορισμούς και κανόνες.

«Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι ο ύπνος REM και τα σχετικά φαινόμενα, όπως τα διαυγή όνειρα, θα γίνουν η επόμενη μεγάλη βιομηχανία μετά την τεχνητή νοημοσύνη» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.