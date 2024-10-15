Εντυπωσιακή ανάπτυξη γνωρίζει ο κλάδος της διαστημικής τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες με την "εκτόξευση" του να έχει προκληθεί και από τις σημαντικές καινοτομίες που έχει φέρει η δυναμική των ιδιωτικών εταιρειών.

Εταιρείες που επιπλέον εργάζονται συνδυαστικά με τις χώρες τους για την κατάκτηση νέων διαστημικών τεχνολογικών οριζόντων. Ιδιαίτερα στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών όμως, η ελληνική διαστημική θέση στον ουρανό, είναι ζηλευτή ακόμη και από μεγάλες σε οικονομικό μέγεθος χώρες γιατί εκεί λειτουργούν δύο δορυφόροι.

«Σήμερα η Ελλάδα είναι μια από τις τέσσερις χώρες της Ευρώπης που έχει δορυφόρους όταν αρκετές σήμερα χώρες, πολύ μεγάλες μάλιστα, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία αλλά και άλλες, εξαιτίας των γεωπολιτικών καταστάσεων αναζητούν, και θέλουν να βρουν τρόπο να έχουν δικούς τους δορυφόρους. Αυτό από μόνο του θα πρέπει να μας κάνει υπερήφανους αφού σε Ελλάδα και Κύπρο υπάρχει εδώ και χρόνια μια διαστημική τεχνογνωσία υπερπολύτιμη» σημείωσε μιλώντας με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ ΜΠΕ, "Πρακτορείο 104.9FM"ο κ. Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Hellas Sat. «Όλες οι σύγχρονες τεχνολογίες εφαρμόζονται πρώτα στη Διάστημα, μετά στην 'Αμυνα και μετά στην καθημερινότητα, τις απολαμβάνουμε εμείς...», πρόσθεσε.

Ένα μικρό «κλάμπ»

«Συγκεκριμένα, σήμερα υπάρχει μόνο η Γαλλία που έχει τους δορυφόρους Eutelsat, το Λουξεμβούργο με τον Luxembourg Space Agency (LSA), η Ισπανία με τον Οργανισμό Hispasat και η Ελλάδα με την Hellas Sat στην Ευρώπη. Η ύπαρξη των Hellas Sat σημαίνει και σημαντική τεχνογνωσία για την Ελλάδα και την Κύπρο όπου δεκάδες ειδικοί επιστήμονες έχουν δουλειά, με μια σημαντική μάλιστα εξειδίκευση, κάτι που δεν έχει η Γερμανία, η Πολωνία, η Ολλανδία, το Βέλγιο. Ταυτόχρονα όμως σε ενδεχόμενη ώρα κρίσης υπάρχει ένα «υπερόπλο» στη διάθεση της Ελλάδας και της Κύπρου, κάτι που δεν έχουν χώρες όπως οι παραπάνω που είναι μεγάλες, πιο πλούσιες και στηρίζονται π.χ εάν χρειαστεί, στους Γάλλους ή τους Λουξεμβούργιους. Είναι μεγάλο ατού μιας χώρας να είναι σε τέτοια θέση που είναι η Ελλάδα καθώς δεν μπορείς σε μια εποχή δύσκολη, να ξέρεις ποιοι θα είναι οι γεωπολιτικοί συσχετισμοί εκείνη τη στιγμή...», τόνισε ο κ. Πρωτοπαπάς.

Για να είναι η χώρα σε μια τέτοια θέση προηγήθηκαν εξελίξεις σε βάθος χρόνου. «Στην Ελλάδα η συζήτηση για το Διάστημα ξεκίνησε επίσημα το 1993 όταν ιδρύθηκε η πρώτη Επιτροπή Διαστήματος με απόφαση του τότε γενικού γραμματέα τηλεπικοινωνιών στο υπουργείο μεταφορών και επικοινωνιών ενώ στην Κύπρο η συζήτηση ξεκίνησε το 1994, ένα χρόνο μετά με την ίδρυση της Κυπριακής Επιτροπής Διαστήματος. Η εργασία αυτών το δύο ομάδων ήταν η βάση πάνω στην οποία έγινε η αδειοδότηση του 2001 της Hellas Sat στο Ζάππειο», εξιστόρησε ο κ. Πρωτοπαπάς.

Η Ευρώπη και η επόμενη ημέρα στο Διάστημα

«Η Ευρώπη πρέπει να δίνει μάχη για να είναι στην αιχμή και στις διαστημικές τεχνολογίες αλλά και σε νέες εξελίξεις όπως η χρήση της κβαντικής κωδικοποίησης και των τεχνολογιών κβαντικών υπολογιστών στα διαστημικά συστήματα - κάτι που πρέπει να κοιτάξει πολύ σοβαρά και η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος», εξήγησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Hellas Sat που τόνισε πως ο νέος δορυφόρος που σχεδιάζεται θα διαθέτει στοιχεία τεχνολογικής αιχμής.

«Προχωράμε για τον νέο δορυφόρο. Μιλάμε για οπτικές επικοινωνίες. Οι οπτικές επικοινωνίες δεν παρεμβάλλονται, είναι ασφαλείς, είναι ταχύτατες. Από το συγκεκριμένο δορυφόρο που θα είναι μία γέφυρα πληροφοριών στο Διάστημα, θα έχουμε συνολικά όγκο ανταλλαγής πληροφορίες μεγέθους terabit στο διάστημα, ταχύτητας οπτικής ίνας. Ωρίμασε τώρα η τεχνολογία και εφόσον ωρίμασε, είπαμε ότι πρέπει να ετοιμάσουμε με χρήση και τέτοιας τεχνολογίας τον νέο Hellas Sat 5. Περιμέναμε να είναι ώριμες οι τεχνολογίες αυτές ώστε να είμαστε πρώτοι», ανέφερε σχολιάζοντας την εγκατάσταση οπτικών τηλεπικοινωνιών laser μεγάλων ταχυτήτων στο δορυφόρο Hellas Sat 5 το κορυφαίο στέλεχος της Hellas Sat. Για το Optical Communications Payload, τις οπτικές τηλεπικοινωνίες laser μεγάλων ταχυτήτων του δορυφόρου δηλαδή που σχεδιάζεται να τοποθετηθεί και να φιλοξενηθεί στο νέο Hellas Sat 5, υπογράφηκε στις αρχές του έτους Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Hellas Sat και της ευρωπαϊκής Thales Alenia Space France. Ένας σταθμός στην εξέλιξη του νέου δορυφόρου που ήρθε μετά από προεργασία που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια με την οποία Έλληνες, Κύπριοι και Ευρωπαίοι όρισαν τις απαραίτητες τεχνολογίες.

Όσο για το τι χρειάζεται ώστε να εξελίσσεται μια χώρα στον χώρο της διαστημικής τεχνολογίας, με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος ο κ. Πρωτοπαπάς σχολίασε πως ο συγκεκριμένος δεν είναι ένας επαγγελματικός χώρος όπου οι "στεγνές" διαχειριστικές δυνατότητες προχωρούν τα πράγματα. «Ένας διαστημικός οργανισμός δεν είναι όπως μια οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση καθώς χρειάζεται να υπάρχει μια διαστημική κουλτούρα που είναι τελείως διαφορετική από την ...κανονική κουλτούρα μιας καθαρά κερδοσκοπικής επιχείρησης...», σχολίασε.

Έχει μείνει όμως κάτι που μπορεί να μας... συναρπάσει στον χώρο της τεχνολογίας που σχετίζεται με το Διάστημα;

«Πάντα το Διάστημα είναι συναρπαστικό. Η διαστημική τεχνολογία είναι σήμερα κάτι κορυφαίο. Είναι η ύψιστη τεχνολογία που εφαρμόζεται μαζί με την στρατιωτική τεχνολογία», απάντησε ο διευθύνων Σύμβουλος της Hellas Sat.

