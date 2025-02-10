Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Great Wall Motor και κορυφαίοι πάροχοι τηλεπικοινωνιών της Κίνας ενσωματώνουν το μοντέλο AI που κυκλοφόρησε από την DeepSeek στα προϊόντα τους, για να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες της νεοφυούς επιχείρησης.

Η Great Wall με έδρα το Hebei -η πρώτη εισηγμένη στο χρηματιστήριο αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας- επιβεβαίωσε στο Reuters ότι έχει ενσωματώσει το DeepSeek στο συνδεδεμένο σύστημα οχημάτων της, το οποίο έχει ονομάσει «Coffee Intelligence».

Η Great Wall Motor πήρε το όνομά της από το Σινικό Τείχος και παράγει σε μεγάλο βαθμό οχήματα SUV και φορτηγά. Είναι ένας από τους δέκα κορυφαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων στην Κίνα, με 1,23 εκατ. πωλήσεις οχημάτων παγκοσμίως το 2024.

Η GWM ιδρύθηκε το 1984 ως ένας μικρός κατασκευαστής που ανήκει εν μέρει σε τοπική κυβέρνηση στο Hebei. Ο Wei Jianjun, ο σημερινός πρόεδρος της GWM διορίστηκε διευθυντής της εταιρείας το 1990 και μεγάλωσε την εταιρεία, κάνοντάς την έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές φορτηγών στην Κίνα. Το 1998, η εταιρεία ιδιωτικοποιήθηκε και έγινε δημόσια στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ το 2003.

Η εταιρεία παράγει και πουλά οχήματα με διάφορες μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των GWM, Haval, Wey, Tank, Poer και Ora. Η GWM λειτουργεί επίσης μια κοινοπραξία με το BMW Group από το 2019 για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων Mini στην Κίνα, με την επωνυμία Spotlight Automotive.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι και άλλες κινέζικες μάρκες εξετάζουν τις δυνατότητες των υπηρεσιών της DeepSeek.

Το υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής της Κίνας ανακοίνωσε ότι οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών της χώρας -China Mobile, China Unicom και China Telecom- προσπαθούν να «προωθήσουν την περιεκτική εφαρμογή της τελευταίας τεχνολογίας AI» και εργάζονται με το μοντέλο ανοιχτού κώδικα DeepSeek, αναφέρει το Reuters.

Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της DeepSeek, η οποία απειλεί να ανατρέψει τα οικονομικά μιας ακόμα αναδυόμενης βιομηχανίας, αποτελεί μια ακόμη πρόκληση για τον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα της Κίνας.

Κινέζοι επενδυτές έχουν σπεύσει να αγοράσουν μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένων Κινέζων κατασκευαστών chip, σχεδιαστών λογισμικού και χειριστών κέντρων δεδομένων τις τελευταίες ημέρες.

Δύο εισηγμένες εταιρείες που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να αξιοποιήσουν το μοντέλο χαμηλότερου κόστους της DeepSeek προειδοποίησαν τους επενδυτές ότι η επιχειρηματική τους προοπτική δεν είχε αλλάξει.

Η Capitalonline Data Service με έδρα το Πεκίνο, η οποία παρέχει υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, ανέφερε σε δήλωσή της στο χρηματιστήριο του Shenzhen ότι είχε αναπτύξει το μοντέλο DeepSeek-R1.

Στη δήλωσή της επισήμανε ότι η επιχειρηματική επίδραση της διάθεσης του DeepSeek και τυχόν αντίκτυπος στη μελλοντική απόδοση της εταιρείας ήταν αμφότερες αβέβαιες.

Η εταιρεία MeiG Smart Technology με έδρα το Shenzhen, η οποία παρέχει ασύρματα τερματικά δεδομένων για συσκευές IoT, ανέφερε στο ανταλλακτήριο Shenzhen ότι εργαζόταν για την προσαρμογή μοντέλων που σχετίζονται με το DeepSeek, αλλά παρέμεινε στα πρώτα στάδια αυτής της εργασίας.

Άλλες κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Tencent και Huawei, δήλωσαν την τελευταία εβδομάδα ότι έχουν ενσωματώσει το μοντέλο της DeepSeek στα δικά τους προϊόντα.

Πηγή: skai.gr

