Πίνακας του Σερ Χένρι Ρέμπερν που ανακαλύψθηκε σε σπίτι στο Λονδίνο εκτίθεται στη Σκωτία

Πορτρέτο του Ρόμπερτ Μπερνς από τον Σερ Χένρι Ρέμπερν που είχε χαθεί βρέθηκε και εκτίθεται τώρα στις Εθνικές Πινακοθήκες της Σκωτίας στο Εδιμβούργο

Πορτρέτο του Ρόμπερτ Μπερνς από τον Σερ Χένρι Ρέμπερν που είχε χαθεί βρέθηκε και εκτίθεται τώρα στις Εθνικές Πινακοθήκες της Σκωτίας στο Εδιμβούργο. Ο πίνακας ανακαλύφθηκε κατά την πώληση κατοικίας στο Λονδίνο πέρυσι.

Ο πιο διάσημος βάρδος της Σκωτίας, ο Ρόμπερτ Μπερνς (1759-1796), είναι ίσως περισσότερο γνωστός για τραγούδια όπως το «A Red, Red Rose» (1794) και το «Auld Lang Syne» (1788), τα οποία βασίστηκαν σε παραδοσιακές σκωτσέζικες μπαλάντες. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

