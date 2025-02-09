Sony: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του PlayStation Network

Η Sony ανακοίνωσε ότι το πρόβλημα με το PlayStation Network επιλύθηκε, αφού η υπηρεσία της άφησε χιλιάδες χρήστες να μην μπορούν να συνδεθούν και να παίξουν παιχνίδια στη μεγαλύτερη διάρκεια του Σαββάτου σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

«Το PSN έχει αποκατασταθεί», ανέφερε η Sony σε δήλωσή της στην πλατφόρμα X. “Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις online λειτουργίες χωρίς προβλήματα τώρα”, ανέφερε η εταιρεία.

Η αποκατάσταση του συστήματος έγινε μετά την προηγούμενη δήλωση του Σαββάτου σύμφωνα με την οποία η ιαπωνική εταιρεία γνώριζε ότι ορισμένοι χρήστες αντιμετώπιζαν προβλήματα με το Playstation Network, με δυσκολία στην εγγραφή ή στη δημιουργία λογαριασμού.

Τα δεδομένα του Downdetector έδειξαν ότι οι χρήστες δημοφιλών τίτλων όπως το Call of Duty και το Fortnite άρχισαν να αναφέρουν διακοπές από την Παρασκευή. Σε ένα σημείο ο αριθμός των περιστατικών στο PlayStation έφτασε τις 14.000.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.