Αντιμέτωπες με ένα πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας, με σφοδρες χιονοπτώσεις και θερμοκρασίες που φτάνουν και τους – 30 βαθμούς Κελσίου βρίσκονται οι ανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι χιόνι, χιονόνερο, βροχή και παγετός θα σαρώσουν τα 2/3 των ανατολικών πολιτειών από σήμερα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, κάνοντας λόγο για μια ασυνήθιστα εκτεταμένη και μακράς διάρκειας χειμερινή καταιγίδα, με δυνητικά «καταστροφικές επιπτώσεις». Προβλέπει ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών και ψυχρούς ανέμους που θα φτάσουν μέχρι την περιοχή των Μεγάλων Πεδιάδων.

Κάνοντας λόγο για «ιστορικό» κύμα κακοκαιρίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε Νότια Καρολίνα, Βιρτζίνια, Τενεσί, Τζόρτζια, Βόρεια Καρολίνα, Μέριλαντ, Άρκανσο, Κεντάκι, Λουιζιάνα, Μισισίπι, Ιντιάνα και Δυτική Βιρτζίνια.

«Θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε και θα παραμείνουμε σε επαφή με (τις αρχές σε) όλες τις πολιτείες που βρίσκονται στην πορεία αυτής της καταιγίδας. Μείνετε ασφαλείς, μείνετε στα ζεστά», έγραψε στο Truth Social.

Διακοπές ηλεκτροδότησης έχουν σημειωθεί ήδη δυτικότερα, κυρίως στο Τέξας και στη Λουιζιάνα, όπου πάνω από 130.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν έχουν ρεύμα εν μέζω του πολικού ψύχους.

Την ίδια ώρα, περισσότερες από 4.000 πτήσεις ακυρώθηκαν χθες Σάββατο στις ΗΠΑ και και άλλες 9.000 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για σήμερα. Πολλές αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις, καλώντας τους ταξιδιώτες να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ενημερώνονται για τις πτήσεις τους.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, κάλεσε τους Αμερικανούς να λάβουν μέτρα προφύλαξης: «Θα κάνει πολύ, πολύ κρύο! Παροτρύνουμε τους πάντες να εφοδιαστούν με καύσιμα και τρόφιμα… και θα το ξεπεράσουμε».



