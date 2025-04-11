Η Κίνα εξέδωσε νέους κανονισμούς την Παρασκευή, οι οποίοι προβλέπουν την επιβολή υψηλότερων δασμών στα chips που κατασκευάζονται από αμερικανικές εταιρείες, κλιμακώνοντας περαιτέρω τον τεχνολογικό πόλεμο μεταξύ των δύο χωρών.

Το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να ασκήσει πιέσεις σε εταιρείες όπως η Intel, η Global Foundries και άλλες που διαθέτουν εργοστάσια παραγωγής chips στις ΗΠΑ, οδηγώντας τες ενδεχομένως να μεταφέρουν την παραγωγή τους εκτός Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να διατηρήσουν την πρόσβασή τους στην κινεζική αγορά, όπου κατασκευάζεται το μεγαλύτερο μέρος των παγκόσμιων ηλεκτρονικών προϊόντων.



Πηγή: skai.gr

