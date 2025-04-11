Την κατασκευή χημικού όπλου που θα χρησιμοποιούσε χημικά αφροδισιακά για να κάνει τους στρατιώτες του εχθρού «να αισθάνονται ακαταμάχητη έλξη ο ένας για τον άλλον», σχεδίαζε κάποτε η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, σύμφωνα με τη MailOnline.

Το παράξενο σχέδιο, που διατυπώθηκε από το στρατιωτικό εργαστήριο Ράιτ το 1994, ήταν μέρος ενός εξαετούς σχεδίου ανάπτυξης μη φονικών όπλων κόστους 7,5 εκατομμυρίων δολαρίων που τελικά καταργήθηκε.

Ένα έγγραφο τριών σελίδων που αποκτήθηκε από το Sunshine Project, μια οργάνωση όπλων μαζικής καταστροφής, περιγράφει λεπτομερώς την πρόταση του εργαστηρίου για βόμβα «που περιείχε μια χημική ουσία που θα έκανε τους εχθρικούς στρατιώτες να αισθάνονται έλξη ο ένας για τον άλλο».

Οι επιστήμονες θεώρησαν ότι αυτό θα έκανε τις μονάδες τους να «καταστραφούν».

Παρόλο που δεν υπήρχαν νόμιμα στοιχεία που να υποδεικνύουν ότι αυτό θα λειτουργούσε, το Sunshine Project διαπίστωσε ότι το Πεντάγωνο υπέβαλε την πρόταση στο ανώτατο επιστημονικό όργανο της χώρας, την Εθνική Ακαδημία Επιστημών, το 2002.

Η ιδέα δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εποχής που η ομοφοβία ήταν γενικά πιο διαδεδομένη και αποδεκτή στις ΗΠΑ από ό,τι σήμερα, ειδικά στον στρατό.

Πράγματι, όταν ο Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον προσπάθησε να άρει την απαγόρευση ένταξης των ομοφυλόφιλων στον στρατό, ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με κορυφαίους στρατιωτικούς.

Αλλά το ίδιο το έγγραφο περιγράφει το σχέδιο ως «αηδιαστικό», αλλά τονίζει ότι είναι «εντελώς μη θανατηφόρο».

Στα χρόνια που ακολούθησαν, προτάθηκαν, επίσης, χημικά όπλα που θα έκαναν το δέρμα του εχθρού πολύ ευαίσθητο στον ήλιο, ακόμη και ένα που θα τους έδινε «έντονη και διαρκή» κακή αναπνοή.

Η ιδέα πίσω από όλα αυτά τα προτεινόμενα όπλα ήταν να αποσπάσουν την προσοχή ή να εξασθενίσουν τον εχθρό χωρίς να τον σκοτώσουν για να δώσουν στις ΗΠΑ ένα πλεονέκτημα, αλλά κανένα από αυτά δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Πηγή: skai.gr

