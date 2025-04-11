Το πρώτο δημόσιο σχόλιο για τον κλιμακούμενο εμπορικό πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει πλήξει τις διεθνείς αγορές και τροφοδότησε φόβους για παγκόσμια ύφεση έκανε ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ λέγοντας ότι η Κίνα «δεν φοβάται». Παράλληλα, κάλεσε την ΕΕ να σταθεί στο πλευρό του Πεκίνου προκειμένου να αντισταθούν στο «εκφοβισμό» των δασμών του Τραμπ.

«Δεν υπάρχουν νικητές σε έναν εμπορικό πόλεμο και το να πάμε ενάντια στον κόσμο θα οδηγήσει μόνο σε αυτοαπομόνωση», είπε ο ηγέτης της Κίνας κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε σήμερα, Παρασκευή με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στο Πεκίνο.

«Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ανάπτυξη της Κίνας βασίζεται στην αυτοδυναμία και τη σκληρή δουλειά – ποτέ σε φυλλάδια από άλλους και δεν φοβάται οποιαδήποτε άδικη καταστολή», πρόσθεσε ο Σι. «Ανεξάρτητα από το πώς αλλάζει το εξωτερικό περιβάλλον, η Κίνα θα παραμείνει σίγουρη, θα παραμείνει συγκεντρωμένη και θα επικεντρωθεί στην καλή διαχείριση των δικών της υποθέσεων» υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δηλώνει πρόθυμος να «χτίσει μια πιο στρατηγικά εστιασμένη και δυναμική συνολική στρατηγική εταιρική σχέση» με το ιβηρικό κράτος.

Ο Κινέζος ηγέτης είπε στον Ισπανό ομόλογό του ότι οι δύο χώρες τους θα πρέπει να συνεχίσουν να στηρίζουν η μία την άλλη σε ζητήματα που αφορούν η μία τα βασικά συμφέροντα της άλλης, όπως μετέδωσε το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο Σι είπε επίσης ότι θεωρεί ότι οι δεσμοί με την Ισπανία δίνουν ώθηση στις σχέσεις Κίνας-Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά του ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ είπε ότι η Ισπανία τάσσεται υπέρ μιας πιο ισορροπημένης σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας που βασίζεται σε διαπραγματεύσεις για την επίλυση διαφορών και συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, η Ισπανία υπέγραψε τέσσερις συμφωνίες συνεργασίας με την Κίνα για την επιστήμη, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και τον κινηματογράφο. Επίσης, συμφώνησαν για φάρμακα, είδη υγιεινής και καλλυντικά.

Σχετικά με το «πάγωμα» των δασμών της ΕΕ στις ΗΠΑ, ο Σάντσεθ ανέφερε ότι «έχουμε 90 ημέρες για να διαπραγματευτούμε με εμάς, η επιθυμία μας είναι να φτάσουμε στην καλύτερη δασμολογική συμφωνία μέσω της ΕΕ.

