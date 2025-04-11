Εάν μέχρι σήμερα δίνατε 900 και 1.000 ευρώ για να αγοράσετε ένα iPhone και σας φαινόταν ήδη πολύ υψηλή η τιμή, φέτος θα πρέπει να προετοιμαστείτε να βάλετε ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Οι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ξένα αγαθά – ιδίως αυτά που προέρχονται από την Κίνα – αναμένεται να αυξήσουν τις τιμές των καθημερινών τεχνολογικών προϊόντων, από iPhone μέχρι φορητούς υπολογιστές, αυτοκίνητα και ακόμη μικρότερα gadget όπως ακουστικά και ποντίκια υπολογιστών.

Σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στο CNN οι τιμές των iPhone θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά και σύντομα, πιθανότατα σε λίγες εβδομάδες ή μήνες. Όπως πολλές εταιρείες τεχνολογίας, η αλυσίδα εφοδιασμού της Apple βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από την Κίνα, η οποία τώρα αντιμετωπίζει δασμούς τουλάχιστον 145% πράγμα που σημαίνει ότι τα προϊόντα και τα υλικά από τη χώρα είναι βέβαιο ότι θα γίνουν πιο ακριβά.

Βραχυπρόθεσμα, η Apple και οι πολλοί συνεργάτες της θα πρέπει να διαχειρίζονται προσεκτικά το απόθεμα iPhones που έχουν αποθηκευμένα αυτήν τη στιγμή στις ΗΠΑ. Ωστόσο, εάν επιμείνουν οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ, η Apple μπορεί να χρειαστεί να κάνει μακροπρόθεσμες προσαρμογές στον τρόπο με τον οποίο προμηθεύεται, κατασκευάζει και ενδεχομένως ακόμη και κυκλοφορεί νέα προϊόντα. Η Apple έλαβε εξαίρεση από τους δασμούς σε ορισμένα προϊόντα κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση Τραμπ, αλλά δεν έχει υπάρξει καμία ένδειξη για το εάν θα της χορηγηθεί παρόμοια ασυλία αυτή τη φορά.

«Νομίζω ότι (η Apple) θα πρέπει να περάσει μια περίοδο πόνου», δήλωσε ο Jack Leathem, αναλυτής στην εταιρεία ερευνών αγοράς Canalys που καλύπτει τη βιομηχανία smartphone. «Και αυτό θα σημαίνει… αυξήσεις τιμών».

Πώς θα μπορούσε η Apple να αντιμετωπίσει τους δασμούς μακροπρόθεσμα

Το ερώτημα όμως είναι πώς θα μπορούσε η Apple να αντιμετωπίσει τους δασμούς μακροπρόθεσμα. Ο Τραμπ πιστεύει ότι η παραγωγή iPhone θα μπορούσε να μεταφερθεί στις ΗΠΑ, δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αλλά το ενδεχόμενο αυτό φαίνεται απίθανο.

Τα τελευταία χρόνια, η Apple έχει μεταφέρει τμήματα της εφοδιαστικής της αλυσίδας στην Ινδία και το Βιετνάμ για να μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα. Η Apple φέρεται να προμηθεύεται τα περισσότερα iPhone της με προορισμό τις ΗΠΑ από την Ινδία αντί από την Κίνα τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με αναφορές των Financial Times και The Times of India.

Ακόμα όμως κι αν μετέφερε την παραγωγή της στις ΗΠΑ, η Apple πιθανότατα θα εξακολουθούσε να προμηθεύεται πολλά από τα εξαρτήματά της από ασιατικές χώρες, όπως έγραψαν αναλυτές της Bank of America σε ένα ερευνητικό σημείωμα στις 3 Απριλίου.

Η κατασκευή ενός iPhone στις ΗΠΑ θα ήταν επίσης πιο ακριβή, εν μέρει λόγω του υψηλότερου κόστους εργασίας, δήλωσε ο Willy Shih, καθηγητής πρακτικής διαχείρισης στη διοίκηση επιχειρήσεων στο Harvard Business School. Η έρευνα της Bank of America ανέφερε ότι θα κοστίσει περίπου 20% περισσότερο για να κατασκευαστεί ένα iPhone στις ΗΠΑ, ενώ ο αναλυτής της Wedbush Securities, Dan Ives είπε ότι ένα iPhone που κατασκευάζεται στις ΗΠΑ μπορεί να είναι τόσο ακριβό όσο 3.500 δολάρια.

Η Apple ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι σχεδιάζει να επενδύσει 500 δισεκατομμύρια δολάρια για να επεκτείνει το αποτύπωμά της στις ΗΠΑ. Αλλά τα εργοστάσια iPhone δεν αποτελούν μέρος αυτής της δέσμευσης. Αντίθετα, περιλαμβάνει νέες εγκαταστάσεις παραγωγής διακομιστών για να τροφοδοτήσει τις δυνατότητες λογισμικού Apple Intelligence και μια ακαδημία του Ντιτρόιτ για την εκπαίδευση μικρών επιχειρήσεων σε τεχνικές κατασκευής. Και η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων μπορεί να διαρκέσει χρόνια, ενώ δεν είναι σαφές πόσο καιρό θα παραμείνουν σε ισχύ οι δασμοί του Τραμπ.

Αλλά ένα μεγαλύτερο πρόβλημα από την απλή κατασκευή ενός νέου εργοστασίου μπορεί να είναι η εύρεση Αμερικανών που θα ήθελαν να εργαστούν σε αυτό.

Στη συνέχεια, υπάρχει το ερώτημα εάν η Apple θα μπορούσε να κάνει ευρύτερες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας των προϊόντων της σε περίπτωση που οι ΗΠΑ γίνονται όλο και πιο απαιτητικές λόγω των δασμών. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να είναι μια πιθανή στρατηγική για τον μετριασμό των επιπτώσεων των δασμών, μαζί με αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού και αυξήσεις τιμών, σημείωσε η Bank of America στην έκθεσή της στις 3 Απριλίου.

Προς το παρόν πάντως η Apple δεν έχει αναφέρει καμία αλλαγή στη σειρά προϊόντων ή τη στρατηγική της ως απάντηση στους δασμούς.

Πηγή: skai.gr

