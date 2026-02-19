Ανοιξε στην πόλη Γουχάν - την πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι στην κεντρική Κίνα - το πρώτο κατάστημα καθημερινής πώλησης ανθρωποειδών ρομπότ 7S.

Στις 10 το πρωί της 17ης Φεβρουαρίου, δύο ανθρωποειδή ρομπότ με ύψος 1,3 μέτρων τέθηκαν σε λειτουργία στη βιτρίνα του καταστήματος, με έναν χορευτικό συντονισμό.

Μέσα στο πολύβουο κατάστημα, ρομπότ διαφόρων μεγεθών και σχημάτων επιδεικνύουν τις δυνατότητές τους: κάποια παίζουν ποδόσφαιρο, άλλα λειτουργούν ως βοηθοί λιανικής, ενώ μια άλλη ομάδα παίζει μουσικά όργανα.

Curious about China's first-ever 7S humanoid robot store?

Moving beyond the car dealership 4S model, this hub in Wuhan covers it all: sales, service, spare parts, surveys, solution, show and school functions. Read more: https://t.co/0Pudf5TztB pic.twitter.com/8zxmQEVT8m — China Xinhua News (@XHNews) February 17, 2026

Η λογική λειτουργίας του καταστήματος είναι ίδια όπως και η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης οχημάτων 4S, με τη διαφορά ότι πουλάει ανθρωποειδή ρομπότ περιλαμβάνοντας την τεχνητή υποστήριξη, τα ανταλλακτικά, αλλά και την κάλυψη των αναγκών της συνολικής βιομηχανικής αλυσίδας, μέχρι τις εφαρμογές που εκτελούνται για τα σενάρια χρήσης τους.

«Έχουμε 17 διαφορετικά μοντέλα ανθρωποειδών ρομπότ εδώ, με τιμές από 149 γιουάν έως 700.000 γιουάν. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πάνω από 10 σενάρια, όπως βιομηχανική κατασκευή, καθοδήγηση πολιτιστικού τουρισμού, φροντίδα ηλικιωμένων και ειδικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο διευθυντής του καταστήματος Χου Λονγκντάν.

Ένα βασικό αξιοθέατο του καταστήματος είναι το "Yuan You", που σημαίνει Μακρινός Ταξιδιώτης, το οποίο είναι ένα ρομπότ με τροχούς και πόδια, ύψους 158 εκατοστών και βάρους 72 κιλών.

«Μπορεί να περπατήσει 1,5 μέτρο ανά δευτερόλεπτο», είπε ο Χου.

«Το Yuan You «εργάζεται» εδώ και εννέα μήνες σε ένα νοσοκομείο στην πόλη Xianning στην Χουμπέι, παρέχοντας καθοδήγηση, εξηγήσεις, ακόμη και υπηρεσίες θεραπείας» εξήγησε.

Two 1.3-meter-tall humanoid robots in a storefront in Wuhan, China's Hubei Province, sprang to life, twisting and turning in perfect sync to a rhythmic beat. The conclusion of their dance coincided with China's first 7S humanoid robot store officially opening for daily business. pic.twitter.com/7MEdBAFaph — Economic Daily, China (@EDNewsChina) February 18, 2026

Από τη έναρξη της μερικής λειτουργίας του, τον Νοέμβριο του 2025, το κατάστημα στη Γουχάν τελεί υπό τη διαχείριση του κέντρου Hubei Humanoid Robot Innovation Center, ενώ έχει εξελιχθεί στο τοπόσημο τεχνολογίας ενός εμπορικού κέντρου, εντός της αναπτυξιακής τεχνολογικής ζώνης, the Wuhan East Lake High-Tech Development Zone, που είναι γνωστή και ως η Κοιλάδα Οπτικής της Κίνας (Optics Valley of China).

