Λίγες ημέρες μετά τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές,ο Ντόναλντ Τραμπ δεχόταν απανωτές επισκέψεις στο Mar-a-Lago για συγχαρητήρια.

Σε μία από αυτές, τον Νοέμβριο του 2024, υποδέχθηκε κατ’ ιδίαν έναν παλιό φίλο και έναν επισκέπτη που θα γνώριζε για πρώτη φορά.

Είχαν ένα αίτημα και ένα «δώρο» για εκείνον. Ο Τσάρλι Κερκ, στενός συνεργάτης του Τραμπ που είχε αναλάβει με επιτυχία την επικοινωνιακή καμπάνια προσέγγισης νέων ψηφοφόρων, συνόδευε τον διευθύνοντα σύμβουλο του TikTok, Σου Ζι Τσου.

Ένας νόμος που απαγόρευε το κινεζικής ιδιοκτησίας TikTok στις ΗΠΑ επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ την ίδια εβδομάδα με την ορκωμοσία του Τραμπ, επομένως σκοπός της επίσκεψης ήταν να «παγώσει» η απαγόρευση και τελικά να ακυρωθεί.

Γνωρίζοντας ότι ο Τραμπ ανταποκρίνεται έντονα σε οπτικά ερεθίσματα, ο Κερκ είχε συμβουλεύσει την εταιρεία να ετοιμάσει τέσσερις σελίδες με infographics, υπό τον τίτλο «Trump στο TikTok», που έδειχναν δεκάδες δισεκατομμύρια προβολές της προεκλογικής εκστρατείας στην εφαρμογή.

Ένα γράφημα στην πρώτη σελίδα τράβηξε αμέσως την προσοχή του Τραμπ. «Είμαι πιο δημοφιλής από την Τέιλορ Σουίφτ», φέρεται να είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του, τηλεφώνησε αμέσως στον μικρότερο γιο του, τον Μπάρον Τραμπ, για να του το αναφέρει.

Την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που ανέβαλε την εφαρμογή της απαγόρευσης του TikTok.

Γιατί έχει σημασία

Στην πραγματικότητα, η συνάντηση στο Mar-a-Lago ήταν μια μεγάλη επιτυχία για στενούς συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι προσπαθούσαν να μπλοκάρουν την απαγόρευση του TikTok στις ΗΠΑ. Αντιμετώπιζαν έντονες αντιδράσεις από βουλευτές και στελέχη των Ρεπουμπλικανών που θεωρούσαν την εφαρμογή απειλή για την εθνική ασφάλεια λόγω Κίνας.

Η ίδια ομάδα είχε πείσει την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ να μπει στο TikTok τον Ιούνιο του 2024, ως τρόπο να προσεγγίσει νέους ψηφοφόρους και να παρακάμψει τα παραδοσιακά ΜΜΕ. Στη συνέχεια, δούλεψαν συστηματικά για μια συμφωνία που οδήγησε στην πώληση των δραστηριοτήτων του TikTok στις ΗΠΑ σε σχήμα υπό αμερικανικό έλεγχο — εξέλιξη που ουσιαστικά ακύρωσε την απαγόρευση.

Πώς έγινε

Το σχέδιο ξεκίνησε στις αρχές του 2024. Κεντρικό ρόλο είχε ο Τόνι Σάγιε, πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επί Τραμπ. Όταν άκουσε τον Τζο Μπάιντεν να δηλώνει ότι θα υπέγραφε απαγόρευση του TikTok αν περνούσε από το Κογκρέσο, επικοινώνησε με στελέχη της εταιρείας.

Η πρότασή του ήταν απλή: αν ο Τραμπ κέρδιζε τις εκλογές, θα μπορούσε με προεδρικό διάταγμα να «παγώσει» την απαγόρευση. Αν και αρχικά θεωρήθηκε ανέφικτο, τελικά υλοποιήθηκε χάρη σε συντονισμένη πολιτική και νομική στρατηγική.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος Αμερικανός επενδυτής της ByteDance (μητρικής του TikTok) είναι η Susquehanna International Group, όπου ο Σάγιε κατέχει υψηλή θέση.

Ο σύμβουλος του Τραμπ, Τζέισον Μίλερ, ανέφερε ότι ο Τραμπ κατανοούσε πλήρως τη δύναμη του TikTok στους νέους ψηφοφόρους. Για να περιοριστούν οι ανησυχίες περί κινεζικού ελέγχου, κινητοποιήθηκαν δημόσια πρόσωπα όπως ο Τάκερ Κάρλσον και η Κέλιάν Κόνγουεϊ.

Παράλληλα, η φιλοτραμπική super PAC MAGA Inc. μπήκε στο TikTok τον Μάιο του 2024, ανοίγοντας τον δρόμο για την παρουσία του ίδιου του Τραμπ στην πλατφόρμα.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο λογαριασμός του Τραμπ ξεπέρασε γρήγορα εκείνον του Μπάιντεν, με συνεργάτες όπως ο Άλεξ Μπρουζέβιτς να τονίζουν πως το TikTok αποδείχθηκε καθοριστικό εργαλείο για την προσέγγιση της νεολαίας.

Πηγή: skai.gr

