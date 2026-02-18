YouTube: Το πρώτο βίντεο της πλατφόρμας, έκθεμα στο V&A του Λονδίνου

Την «γέννηση» του Youtube, το μακρινό- πλέον- 2006, έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το κοινό, καθώς σχετικό απόσπασμα προβάλλεται στην νέα έκθεση του «Victoria and Albert Museum» στο Λονδίνο.

Όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του μουσείου, στους χώρους του φιλοξενείται μια ανακατασκευασμένη εκδοχή της πρώιμης ιστοσελίδας της πλατφόρμας, καθώς και το πρώτο βίντεο που ανέβηκε ποτέ σε αυτήν, από τον συνιδρυτή του, Jawed Karim.

Η ανακατασκευή της αρχικής σελίδας προβολής βίντεο περιλαμβάνει το ιστορικό πλέον «Εγώ στον ζωολογικό κήπο», στο οποίο ο τότε 25χρονος Κarim καταγράφεται στον ζωολογικό κήπο του Σαν- Ντιέγο να μιλά για… ελέφαντες.

Το 19 δευτερολέπτων βίντεο έχει συγκεντρώσει από τις 23 Απριλίου 2005 περισσότερες από 382 εκατομμύρια προβολές και πάνω από 18 εκατομμύρια likes.

«Η ομάδα διατήρισης ψηφιακού υλικού του V&A δούλεψε τους τελευταίους 18 μήνες για να αναδημιουργήσει την πλατφόρμα, με βάση την παλαιότερη τεκμηριωμένη έκδοση της 8ης Δεκεμβρίου 2006», ανέφερε ο εκπρόσωπος του μουσείου.

Για το εγχείρημα, το V&A συνεργάστηκε με την ομάδα «εμπειρίας χρήστη του YouTube» και το λονδρέζικο στούντιο διαδραστικού σχεδιασμού oio.

Ο διευθύνων σύμβουλος του YouTube, Neal Mohan, δήλωσε ότι «με την ανακατασκευή μιας πρώιμης σελίδας προβολής, δεν παρουσιάζουμε απλώς ένα βίντεο, αλλά προσκαλούμε το κοινό να ταξιδέψει πίσω στην απαρχή ενός παγκόσμιου πολιτιστικού φαινομένου». Από την πλευρά της, η ανώτερη επιμελήτρια σχεδιασμού και ψηφιακού πολιτισμού του V&A, Corinna Gardner, τόνισε πως πρόκειται για «μια χαρακτηριστική εικόνα της εποχής του web 2.0 και ένα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία του διαδικτύου και του ψηφιακού σχεδιασμού».

Σήμερα, το YouTube παραμένει βασική πλατφόρμα για τις τέχνες και τον πολιτισμό, με πρωτότυπο περιεχόμενο από μουσεία και γκαλερί να σημειώνει συχνά μεγαλύτερη απήχηση ακόμη και από δημοφιλείς streaming υπηρεσίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.