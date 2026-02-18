Ένας 12χρονος μαθητής από το Ντάλας των ΗΠΑ, ονόματι Aiden MacMillan, κατάφερε κάτι που οι περισσότεροι ενήλικες δεν επιχειρούν καν ποτέ: έφτιαξε ένα δικό του «εργαστήριο» και πέτυχε πυρηνική σύντηξη, γεγονός που τον κάνει υποψήφιο για Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες ως ο νεότερος άνθρωπος που έχει καταφέρει ποτέ πυρηνική σύντηξη.

Μετά από δύο χρόνια έρευνας την περίοδο της πανδημίας του Covid, ο Aiden κατασκεύασε μια συσκευή παραγωγής νετρονίων— η ίδια διαδικασία που θα τροφοδοτεί τους αντιδραστήρες σύντηξης του μέλλοντος για καθαρή, απεριόριστη ενέργεια.

Ο νεαρός MacMillan άρχισε να κατασκευάζει πρωτότυπα για τη συσκευή πυρηνικής σύντηξης στο Launchpad, έναν μη κερδοσκοπικό χώρο δημιουργίας που επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργούν πρωτοποριακά επιστημονικά επιτεύγματα.

Η συσκευή του Αμερικανού μαθητή παρήγαγε τελικά την περασμένη εβδομάδα τα πολυπόθητα νετρόνια, με τον 12χρονο να χαρακτηρίζεται από πολλούς ως «Αϊνστάιν».

Η πυρηνική σύντηξη είναι η διαδικασία κατά την οποία ελαφροί ατομικοί πυρήνες (συνήθως δευτέριο και τρίτιο) ενώνονται για να σχηματίσουν βαρύτερους (ήλιο), απελευθερώνοντας τεράστια ποσά ενέργειας.

Ο νεαρός μαθητής, προσγειωμένος παρά την αδιαμφισβήτητη ευφυή του δήλωσε στο αμερικανικό δίκτυο 5NBC ότι ασχολήθηκε με το πρότζεκτ του «αποκλειστικά από περιέργεια και επιστημονικό ενδιαφέρον, όχι για προσωπικό όφελος»

«Δεν με κάνει να πηδάω ψηλότερα. Δεν με κάνει να γράφω πιο γρήγορα. Δεν μου κάνει τίποτα και, για να είμαι ειλικρινής, είναι απλώς ένα έργο ενδιαφέροντος. Η πυρηνική σύντηξη στο σύνολό της, κατά τη γνώμη μου, είναι η ενέργεια του μέλλοντος», είπε ο McMillan.

Ο 12χρονος από το Ντάλας είναι αυτή την στιγμή ο νεότερος άνθρωπος στον κόσμο που το πέτυχε στο εργαστήριο.

Το 2020, επίσης σε ηλικία 12 ετών, ο Jackson Oswalt κατασκεύασε έναν αντιδραστήρα πυρηνικής σύντηξης και τιμήθηκε με Ρεκόρ Γκίνες για το επίτευγμα του.

Ωτσόσο, σύμφωνα με το Ιnteresting Εngineering, το επίτευγμα του Oswalt καταγράφηκε λίγες ώρες πριν από τα 13α γενέθλιά του, διευκολύνοντας τον Macmillan να διεκδικήσει τώρα (ηλικιακά) το ρεκόρ.

