Τζέιμς Μποντ αλά... Κίνα. Κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία κατασκεύασε τζιποειδές αυτοκίνητο που έχει δυνατότητα να σηκώνει τους τροχούς για να ξεπεράσει σχεδόν κάθε εμπόδιο, με το βίντεο να γίνεται viral στα κοινωνικά δίκτυα.

ماتقوم به الصين شي لايصدق وتكنولوجيا السيارات وصل إلى مرحلة تجعل من المنافسين من المستحيل اللاحق بها والمفاجأة ان اسعارها مناسبه للجميع . pic.twitter.com/Nl5AsSgKex May 14, 2026

Πρόκειται για το πολυτελές SUV Leopard Bao 8 της κινεζικής BYD που έχει γίνει παγκόσμιο viral λόγω των «εξωπραγματικών» δυνατοτήτων του. Το προηγμένο χαρακτηριστικό του οφείλεται στο σύστημα ανάρτησης DiSus-P, το οποίο επιτρέπει στο αυτοκίνητο να ελέγχει κάθε τροχό ανεξάρτητα με τρομερή ταχύτητα και ακρίβεια.

Μπορεί να σηκώσει κάθε τροχό ξεχωριστά για να περάσει πάνω από εμπόδια, να ισορροπήσει σε ανώμαλο έδαφος ή ακόμα και να αλλάξει λάστιχο χωρίς τη χρήση γρύλου.

Χάρη στους τέσσερις ανεξάρτητους ηλεκτροκινητήρες (έναν σε κάθε τροχό), το όχημα μπορεί να περιστρέφεται 360 μοίρες επί τόπου, σαν ερπυστριοφόρο.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. πλημμύρα), το αυτοκίνητο μπορεί να επιπλεύσει στο νερό για έως και 30 λεπτά και να κινηθεί με ταχύτητα περίπου 3 χλμ/ώρα χρησιμοποιώντας την περιστροφή των τροχών του ως προπέλες.

Το σύστημα ανάρτησης είναι δε τόσο δυναμικό που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να «πηδάει» ελαφρώς από το έδαφος ή να κινείται ρυθμικά (dancing mode), επιδεικνύοντας την ταχύτητα απόκρισης των υδραυλικών του συστημάτων.

Πηγή: skai.gr

