Νεοανακαλυφθείς αστεροειδής θα περάσει πολύ κοντά από τη Γη

Ένας νεοανακαλυφθείς αστεροειδής θα περάσει τη Δευτέρα σε απόσταση περίπου 56.000 μιλίων από τη Γη, δηλαδή σημαντικά πιο κοντά από την απόσταση που χωρίζει τη Γη από τη Σελήνη. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας ή αλλαγής σχεδίων. Οι μέχρι στιγμής υπολογισμοί δεν δείχνουν καμία πιθανότητα πρόσκρουσης του αντικειμένου στη Γη.

Ο αστεροειδής εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες από αστρονόμους σε πέντε παρατηρητήρια, μεταξύ των οποίων το Farpoint Observatory στην κομητεία Wabaunsee του Κάνσας και το Mount Lemmon Observatory στα βουνά Santa Catalina της Αριζόνα.

Το αντικείμενο, που έχει λάβει την ονομασία 2026 JH2, εκτιμάται ότι έχει διάμετρο από 15 έως 30 μέτρα περίπου, σύμφωνα με το Jet Propulsion Laboratory της NASA. Η εκτίμηση βασίζεται στη φωτεινότητα του αστεροειδούς και στην ποσότητα φωτός που θεωρείται ότι αντανακλά η επιφάνειά του.

Οι αστρονόμοι συνεχίζουν να μελετούν την τροχιά και τα φυσικά χαρακτηριστικά του αστεροειδούς. Μέχρι στιγμής, το αντικείμενο έχει παρατηρηθεί μόλις 24 φορές μέσα σε λίγες ημέρες. Παρότι οι επιστήμονες εξακολουθούν να βελτιώνουν τους υπολογισμούς της τροχιάς του, τα τρέχοντα δεδομένα δεν δείχνουν κανέναν κίνδυνο πρόσκρουσης.

Ο αστεροειδής κατατάσσεται στην κατηγορία των κοντινών στη Γη αντικειμένων τύπου Apollo.

«Οι αστεροειδείς αυτοί έχουν τροχιά μεγαλύτερη από εκείνη της Γης γύρω από τον Ήλιο και η πορεία τους διασταυρώνεται με την τροχιά της Γης», αναφέρει η NASA.

Το πρόγραμμα Virtual Telescope Project σκοπεύει να μεταδώσει ζωντανά το πέρασμα του αστεροειδούς τη Δευτέρα, ξεκινώντας στις 5:45 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

