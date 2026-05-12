Rise of the Machines... Θυμίζοντας ταινία επιστημονικής φαντασίας, η κινεζική εταιρεία Unitree Robotics λανσάρει το πρώτο ρομπότ-transformer στον κόσμο, έτοιμο για μαζική παραγωγή, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου της εταιρείας.

Unitree Unveils: GD01, A Manned Transformable Mecha, from $650,000 👏

The world's first production-ready manned mecha. It can transform. It's a civilian vehicle. It weighs ~500kg with you inside.

Please everyone be sure to use the robot in a Friendly and Safe manner. May 12, 2026

Το GD01 έχει διπλάσιο ύψος από έναν ενήλικα. Το ρομπότ μπορεί να κινηθεί τόσο στα δύο, όσο και στα τέσσερα πόδια. Μέσα στο επιβλητικό μεταλλικό του σώμα υπάρχει χώρος θέσης σε έναν κλωβό, όπου μπορεί να χωρέσει ένα άτομο. Ωστόσο, το γιγάντιο ρομπότ είναι πλήρως αυτόνομο.

Έχει καταρρίψει ρεκόρ ταχύτητας για ανθρωποειδές ρομπότ, αγγίζοντας τα 3,3 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, ενώ η ευλυγισία των αρθρώσεών του επιτρέπει περιστροφές 360 μοιρών. Χάρη δε, σε αισθητήρες LiDAR και κάμερες βάθους, μπορεί να διατηρεί την ισορροπία του ακόμα και μετά από δυνατά λακτίσματα ή σε ανώμαλο έδαφος.

Η ισχύς των αρθρώσεων είναι τέτοια που του επιτρέπει να εκτελεί άλματα ή να σηκώνει βάρη που θα ήταν δύσκολα για έναν μέσο άνθρωπο. Επίσης έχει την ευχέρεια να γκρεμίσει ακόμη και τοίχους.

Η Unitree Robotics τοποθετεί το νέο προϊόν ως «εμπορικής χρήσης» όχι στρατιωτικό. Η τιμή του ξεκινά από τα 650.000 δολάρια (554.000 ευρώ) και ζυγίζει περίπου μισό τόνο μαζί με τον επιβάτη του. Επίσης είναι πολύ δυνατό, έχοντας την ευχέρεια να γκρεμίσει ακόμη και τοίχους.

Πηγή: skai.gr

