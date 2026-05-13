Ξεπουλάνε τα έξυπνα γυαλιά της Meta παρά τις ανησυχίες περί καταπάτησης της ιδιωτικότητας

Μπορεί τα «έξυπνα γυαλιά» με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και ενσωματωμένες κάμερες να θέτουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητά μας, αυτό ωστόσο δεν αποτρέπει τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες από το να επενδύουν μαζικά σε αυτά, καθώς, τα επόμενα χρόνια, προβλέπεται εκρηκτική ανάπτυξη της αγοράς του είδους.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκεται η Meta με τα Ray-Ban smart glasses, τα οποία κυριαρχούν ήδη στην αγορά. Τα γυαλιά διαθέτουν μια σχεδόν αόρατη κάμερα, ηχεία και δυνατότητα λήψης φωτογραφιών ή βίντεο με μια απλή κίνηση. Το λιτό και απέριττο παρουσιαστικό τους κάνει δύσκολο για τους γύρω να αντιληφθούν ότι καταγράφονται. Αυτό έχει οδηγήσει σε περιστατικά όπου γυναίκες ή ανυποψίαστοι πολίτες βιντεοσκοπούνται χωρίς συναίνεση σε δρόμους, καταστήματα ή παραλίες, ενώ τα βίντεο συχνά δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα για «τρολλάρισμα», φλερτ ή απλά διαδικτυακή προβολή.

Η καταγραφή σε δημόσιο χώρο δεν απαγορεύεται

Το πρόβλημα αναφορικά με την καταπάτηση της ιδιωτικότητας επιτείνεται επειδή στις περισσότερες περιπτώσεις η καταγραφή σε δημόσιο χώρο θεωρείται νόμιμη, αφήνοντας τα θύματα με περιορισμένες δυνατότητες προστασίας. Μάλιστα, καταγγέλλονται περιπτώσεις όπου δημιουργοί περιεχομένου αρνήθηκαν να κατεβάσουν βίντεο χωρίς να τους δοθεί κάποιο χρηματικό αντάλλαγμα.

Παράλληλα, προέκυψαν και εσωτερικές αντιδράσεις για τον τρόπο χρήσης των δεδομένων από τη Meta. Εργαζόμενοι στην Κένυα, που παρακολουθούσαν βίντεο χρηστών για την εκπαίδευση συστημάτων AI, κατήγγειλαν ότι αναγκάζονταν να βλέπουν ακραίο και προσωπικό περιεχόμενο, όπως σεξουαλικές σκηνές ή στιγμές μέσα σε τουαλέτες. Αυτό οδήγησε σε αγωγές από χρήστες που δήλωσαν ότι δε γνώριζαν ούτε πως είχαν καταγραφεί τέτοια βίντεο ούτε ότι αυτά μπορούσαν να εξετάζονται από ανθρώπους.

Οι πωλήσεις αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς

Παρά τις αντιδράσεις, οι πωλήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Η Meta έχει ήδη πουλήσει πάνω από επτά εκατομμύρια ζευγάρια, ενώ ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ χαρακτηρίζει τα smart glasses μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κατηγορίες καταναλωτικής τεχνολογίας.

Την ίδια στιγμή, η Apple, η Google και η Snap ετοιμάζουν τις δικές τους εκδόσεις έξυπνων γυαλιών, επενδύοντας σε συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης και επαυξημένης πραγματικότητας. Η επιστροφή της Google στον χώρο θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική, καθώς το προηγούμενο εγχείρημά της, το Google Glass, είχε αποτύχει εξαιτίας αντιδράσεων για παραβίαση της ιδιωτικότητας.

Παρά τους φόβους, αρκετοί χρήστες υποστηρίζουν ότι τα γυαλιά προσφέρουν πρακτικές καθημερινές ευκολίες: ακρόαση μουσικής χωρίς ακουστικά, εύκολες τηλεφωνικές κλήσεις και άμεση λήψη φωτογραφιών χωρίς τη χρήση κινητού. Ωστόσο ακόμη και υποστηρικτές της τεχνολογίας παραδέχονται ότι οι ενδείξεις καταγραφής είναι τόσο διακριτικές ώστε συχνά κανείς δεν αντιλαμβάνεται ότι βιντεοσκοπείται.

Οι ειδικοί προειδοποιούν

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αν οι πωλήσεις φτάσουν δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια συσκευές, θα γίνει εξαιρετικά δύσκολο να εφαρμοστούν κανόνες απαγόρευσης καταγραφής σε χώρους όπως δικαστήρια, νοσοκομεία, κινηματογράφοι ή τουαλέτες. Επιπλέον, η πιθανή ενσωμάτωση τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου στα μελλοντικά μοντέλα εντείνει ακόμη περισσότερο τους φόβους για μαζική παρακολούθηση και απώλεια ανωνυμίας στον δημόσιο χώρο.

Η Meta δηλώνει ότι έχει σχεδιάσει τα γυαλιά «με γνώμονα την ιδιωτικότητα» και καλεί τους χρήστες να σέβονται όσους δε θέλουν να καταγράφονται. Ωστόσο, στην πράξη, πολλοί χρησιμοποιούν τα γυαλιά για φάρσες, κρυφές καταγραφές ή ταπεινωτικό περιεχόμενο.

Αναλυτές και πρώην στελέχη της ίδιας της Meta εκτιμούν ότι η νέα γενιά smart glasses μπορεί να συναντήσει την ίδια κοινωνική αντίδραση που οδήγησε στην αποτυχία του Google Glass πριν από μία δεκαετία. Ήδη εμφανίζονται σημάδια αντίστασης: σε πρόσφατο περιστατικό στη Νέα Υόρκη, γυναίκα που αντιλήφθηκε ότι καταγραφόταν έσπασε τα γυαλιά του άνδρα που τη βιντεοσκοπούσε, με μεγάλο μέρος του διαδικτύου να την αντιμετωπίζει ως «ηρωίδα».

Το βασικό ερώτημα που αναδεικνύεται είναι αν η κοινωνία είναι έτοιμη να αποδεχθεί μια πραγματικότητα όπου οποιοσδήποτε γύρω μας μπορεί να καταγράφει και να ταυτοποιεί ανθρώπους αθόρυβα και διαρκώς, μετατρέποντας τα απλά γυαλιά σε μόνιμο εργαλείο επιτήρησης...







Πηγή: skai.gr

